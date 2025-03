Encore 68 000 voitures rappelées par Stellantis, quels sont les modèles concernés ?

Un problème de buse de refroidissement pouvant entraîner un risque d'incendie est à l'origine de ce nouveau rappel chez Stellantis.

Le géant automobile Stellantis ne s'en sort plus avec son moteur essence 1.2 PureTech. Après de multiples rappels ces dernières années liés à des problèmes de courroie de distribution sur les modèles produits depuis 2013, c'est au tour des véhicules plus récents, sortis d'usine entre octobre 2022 et octobre 2024, d'être touchés par un nouveau défaut.

Il s'agit cette fois d'un "problème de buse de refroidissement par jet d'huile" fournie par un équipementier, et non d'un souci de conception comme sur les précédents rappels, a précisé le groupe à BFM. Le risque ? Une potentielle projection d'huile sur la ligne d'échappement en cas de rupture, pouvant aller jusqu'à déclencher un incendie dans le compartiment moteur. Stellantis se veut rassurant en précisant que "le moteur cale avant que le risque que la pièce casse n'intervienne".

Pour remédier au problème, le constructeur va procéder gratuitement au remplacement du filtre à huile et de l'huile elle-même, en passant à une nouvelle spécification 5W30 référencée FPW9.55535/03 chez Stellantis. Cette procédure qui ne devrait pas excéder 30 minutes sera entièrement prise en charge. Aucun changement de buse n'est prévu.

Les clients des modèles concernés doivent recevoir un courrier pour les inviter à prendre rendez-vous dans le réseau après-vente. Il est également possible de vérifier si son véhicule est affecté par cette campagne en renseignant son numéro de série (VIN) sur les plates-formes en ligne dédiées de Citroën, Peugeot et Opel. Ce code est visible sur la carte grise (champ E) ainsi qu'au bas du pare-brise côté conducteur.

Au total, pas moins de 68 000 Citroën C3, Peugeot 208, Opel Corsa et Crossland sont concernés en France, uniquement sur les versions 82 et 83 chevaux du moteur trois cylindres. Concrètement, le problème a été identifié par les marques sur une partie des 57 000 Citroën C3 de troisième génération (code rappel NS8), 2 500 Peugeot 208 de génération actuelle (code rappel MV2), 8 700 Opel Corsa et 1 Crossland (code rappel KQ9). Selon L'Argus, un moteur touché par ce défaut peut subir une perte soudaine de puissance, des claquements graves ou des calages intempestifs. Autant de signes qui doivent immédiatement alerter les propriétaires.

Ce rappel intervient seulement quelques semaines après l'annonce par Stellantis de la généralisation d'une nouvelle huile moteur sur ses blocs PureTech. Cette énième déconvenue pourrait ternir un peu plus l'image de ce trois cylindres 1.2, pourtant encensé à ses débuts et vainqueur de plusieurs prix. Ce moteur PureTech est pourtant devenu le cauchemar de milliers d'automobilistes confrontés à des pannes à répétition et des frais importants ces dernières années. Le groupe Stellantis avait annoncé fin 2024 la mise en ligne d'une plateforme d'indemnisation pour certains clients.