Un danger invisible se cache dans votre voiture quand il fait chaud – ces petits gestes peuvent vous protéger

Le retour des beaux jours marque également celui d'un danger pour de très nombreuses personnes habituées à se déplacer en voiture.

Chaque jour, des millions de personnes montent dans une voiture en ignorant un danger. Avec le retour des belles journées ensoleillées, ils s'exposent pourtant à une menace invisible qui peut avoir de graves conséquences sur leur santé. La plupart des gens pensent que les vitres d'une voiture les protègent des rayons du soleil. Ce n'est qu'à moitié vrai. Car si le pare-brise des véhicules est généralement conçu pour repousser la quasi totalité des UVA et UVB, ce n'est pas le cas des vitres latérales. Même derrière le vitrage, les passagers sont la cible des rayons ultraviolets dont certains sont cancérigènes.

Les UVB causent principalement des coups de soleil. Les UVA, plus sournois, pénètrent plus profondément dans la peau et sont les principaux responsables du vieillissement cutané et de certains cancers. Le pire, c'est que les UVA ne provoquent ni coup de soleil ni sensation de chaleur. Les passagers d'une voiture peuvent se sentir protégés, surtout lorsque la climatisation fonctionne et rend l'atmosphère agréable, alors que les rayons du soleil sont en train d'agir sur leur peau.

Des études démontrent que l'exposition prolongée au soleil à l'intérieur d'un véhicule n'est pas sans conséquences. Menées notamment sur des chauffeurs de poids lourds, habitués aux longs trajets, elles mettent en évidence que les bras des camionneurs du côté de la fenêtre vieillissent beaucoup plus vite.

© rh2010 - stock.adobe.com

Voilà pourquoi il est primordial de se protéger du soleil avant de passer plusieurs heures en voiture, comme lors d'un départ ou un retour de vacances. Il existe plusieurs façons de le faire, notamment pour les passager arrière. Il est possible de poser un film solaire imperméable aux UV sur les vitres du fond (c'est interdit à l'avant) ou de s'équiper de pare-soleil efficace (attention à ceux purement décoratifs !) si la voiture n'en est pas déjà équipés. Personne n'y pense avant de monter dans un véhicule, mais se mettre de la crème solaire sur les bras et sur le visage, comme se couvrir la peau avec des vêtements longs et légers, sont une manière très efficace de repousser les rayons ultraviolets.

L'exposition aux rayons UV invisibles à l'œil nu ne se limite d'ailleurs pas qu'aux voitures. Les fenêtres des trains, des bus et des avions laissent également passer certains rayons UV. Il a été prouvé que les pilotes d'avion et les membres d'équipage sont plus susceptibles de développer un cancer de la peau que les personnes exerçant d'autres professions. La faute aux rayons UVA qui sont encore plus puissants en haute altitude.

Ne vous croyez donc jamais à l'abri sous prétexte d'être derrière une vitre. Le verre constitue assez rarement une barrière efficace contre les rayons du soleil.