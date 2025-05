Les prévisions météo de mai, juin et juillet sont déjà là ! Des précisions sur la chaleur, les orages et la pluie

Les premières prévisions météo sont tombées pour l'été. Voici ce qui vous attend, notamment pour juin et juillet.

Le mois de mai commence sous la chaleur, avec des ressentis pouvant monter à 30 degrés, puis des orages, prévus pour le premier week-end de mai. Est-ce un signe annonciateur de ce qui nous attend cet été ? Oui et non. Tout d'abord, la suite du mois de mai sera marquée par des températures plus fraîches, légèrement inférieures aux normales de saison. Le temps pourrait alterner entre ondées et éclaircies.

L'anticyclone des Açores devrait ramener la douceur vers la mi-mai, avant un pic de refroidissement avec le retour de faibles gelées blanches autour du 20 du mois. Le mois de mai serait alors "assez semblable à avril, avec cependant davantage de pluie, notamment au sud", annonce La Chaine Météo dans ses prévisions saisonnières.

Début juin, place à un coup de chaud. Sur le mois, les températures devraient être +1°C à +1,5°C au-dessus des moyennes, en raison des dépressions situées sur la péninsule ibérique. Les précipitations seraient éparses, mais pourraient prendre un caractère orageux, particulièrement dans l'ouest du pays. Les cumuls de pluie pourraient y atteindre jusqu'à +30% à +50% par rapport aux moyennes habituelles. Des orages sont aussi possibles dans le nord-est.

© La Chaine Météo

Alors que l'été commencera officiellement le samedi 21 juin, la tendance précédente devrait se prolonger en juillet avec +1 à +2°C au-dessus des normales de saison. De nouveau, la modélisation est favorable à une ambiance lourde et orageuse à l'ouest. Comme pendant ce printemps, les précipitations pourraient être plus abondantes au sud qu'au nord. Toutefois, au vu du délai, la fiabilité de ces prévisions est limitée et elles restent donc à confirmer.

La première partie de l'été devrait donc être chaude en France, mais aussi orageuse. La méfiance sera de mise face à la violence potentielle de ces orages, mais ce temps annoncé devrait localiser les excès pluviométriques. Cela permettrait aussi de limiter le risque de sécheresse. Météo France privilégie également pour le trimestre mai-juin-juillet un scénario de températures plus chaudes, mais reste sur une prévisibilité très limitée concernant les précipitations.