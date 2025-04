Cette odeur doit vous alerter : elle indique que votre voiture est un nid à pollen, voici comment se protéger

Si vous respirez une odeur étrange en entrant dans votre voiture, c'est peut-être qu'elle est pleine de pollen.

Avec les journées qui rallongent et les températures qui remontent, le printemps fait un bien fou au moral. Mais il apporte aussi son lot de petites choses pénibles, comme l'arrivée massive du pollen dans l'air. Éternuements, nez qui coule et yeux qui piquent, beaucoup de Français sont sensibles aux pollens (arbres, graminées, herbacés), particulièrement intenses de mars à juin. Si les personnes allergiques sont très vulnérables en extérieur - dans les jardins, parcs et forêts -, elles ne sont à l'abri nulle part, et notamment en voiture.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le pollen ne s'arrête pas toujours à la porte de nos véhicules. Il peut facilement entrer lorsque l'on conduit avec les fenêtres ouvertes. Mais il peut aussi s'infiltrer par les grilles d'aération. Quand il fait chaud, le premier réflexe des automobilistes aujourd'hui est d'utiliser le système de ventilation ou de climatisation. Si la voiture est bien entretenue, les grains de pollen ne doivent pas s'infiltrer. Mais si le filtre d'habitacle du véhicule, aussi appelé filtre à pollen, n'est pas remplacé régulièrement, alors plus aucune barrière n'empêche le pollen de pénétrer à l'intérieur.

Pour le savoir sans avoir à le démonter – ce qui n'est pas toujours simple vu son emplacement caché sous le capot, la planche de bord ou la boîte à gants -, il ne faut pas ouvrir les yeux mais plutôt écarter les narines. Quand le filtre a trop longtemps été exposé à l'air extérieur humide, aux particules végétales (pollen, feuilles...) et à la condensation, il finit par présenter des traces de moisissures dont l'odeur se diffuse dans la voiture par les grilles d'aération. Ces senteurs nauséabondes sont le signe qu'il est grand temps de changer le filtre pour éviter que le pollen n'envahisse votre auto.

Un autre indice peut vous mettre sur la voie : si la ventilation souffle moins fort, même quand vous la mettez à la puissance maximale, c'est sans doute que le filtre d'habitacle a trop vécu. Il est recommandé de le changer une fois par an, ce que les garagistes font généralement lors des visites d'entretien annuelles. Mais il est aussi possible de le faire soi-même, à moindre coût – il faut compter environ 50 euros dans un garage -, et dans ce cas il est judicieux de procéder au remplacement juste avant le printemps. Histoire d'avoir un rempart efficace quand le pollen frappe à la porte.