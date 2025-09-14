L'essence se périme vite : les experts ont indiqué la durée maximale de stockage

De nombreux automobilistes ne connaissent pas les délais de stockage nécessaires pour que le carburant ne soit pas mauvais pour un véhicule.

Il est parfois tentant de stocker quelques litres d'essence chez soi, au cas où. Vous l'avez peut-être déjà fait, notamment pour faire de petites économies lorsque le prix du litre est particulièrement bas ou alors quand des problèmes d'approvisionnement assèchent les stations-services. Sachez que contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas interdit en France. Mais il existe des règles strictes à respecter : vous pouvez conserver 10 litres de carburant à l'intérieur de votre logement, pas plus, et jusqu'à 50 litres dans un local annexe comme un garage ou une cave.

Mais attention, si vous avez chez vous des réserves, vous devez impérativement savoir que l'essence a une durée de conservation assez précise pour qu'elle puisse être utilisée sans risque pour le moteur de votre véhicule. Dans un bidon ou un jerrican homologué - avec un bouchon de sécurité marqué CE ou NF -, l'essence peut être conservée de trois à six mois maximum pour garder ses propriétés. Toutefois, si des additifs sont ajoutés au carburant, cette durée peut aller jusqu'à un an.

© 123RF

Si elle est stockée trop longtemps, même dans de bonnes conditions (à l'abri de la lumière et de la chaleur), l'essence se dégrade avec le temps. Cela peut avoir des conséquences sur le moteur de votre voiture, à cause notamment de dépôts dans le circuit d'alimentation. De même, l'essence ne doit pas dépasser une certaine durée dans le réservoir de votre véhicule. Au-delà de deux mois, elle peut devenir dangereuse pour le moteur. Les propriétés du carburant sont impactées par l'air et l'eau qui pénètrent à l'intérieur du réservoir, et si la voiture est garée à l'extérieur, les effets de la lumière du soleil, de l'humidité et des changements constants de température n'arrangent rien.

Pour conserver convenablement de l'essence, il est indispensable d'utiliser des récipients adaptés. Un bidon métallique scellé va permettre une meilleure conservation de l'essence. Une bouteille en plastique, ou même un bidon en plastique, ne convient en revanche qu'au stockage ou au transport de courte durée. Si vous possédez dans votre garage des bouteilles d'eau en plastique remplies d'essence, ne tardez pas avant de l'utiliser, sinon songez à les transvider dans des récipients métalliques. Cela vous évitera d'injecter un carburant dégradé à l'intérieur de votre auto.