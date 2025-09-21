Moins de 100 euros par mois et suréquipée : cette voiture est LA bonne affaire du leasing social

Cette voiture possède tous les atouts pour devenir la star du leasing social dont le coup d'envoi sera donné en France le 30 septembre.

Le leasing social 2025, c'est pour bientôt ! A partir du 30 septembre, les personnes éligibles à ce dispositif mis en place par le gouvernement l'année dernière pour démocratiser l'utilisation des véhicules électriques pourront choisir leur nouvelle voiture pour une durée minimale de 3 ans. Pour cette deuxième édition, pas moins de 14 constructeurs proposent à la location au moins un modèle financé à hauteur de 7 000 euros par les fournisseurs d'énergie via les certificats d'économies d'énergie (CEE). D'Alfa Romeo à Volkswagen, en passant par Citroën, Fiat, Peugeot, Renault et même Jeep, les marques espèrent toucher le plus grand nombre d'automobilistes avec des offres allant de 95 à 200 euros par mois.

Si la R5 E-Tech, proposée en différentes versions avec des loyers de 120 à 195 euros par mois, pourrait connaître un franc succès, comme la Citroën ë-C3 disponible dès 95 euros dans la finition You, un autre modèle devrait séduire les ménages dont le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser les 15 400 euros par part. Beaucoup plus confidentiel, et fabriqué à environ 9 000 kilomètres de la France, un mini SUV de la marque Hyundai possède de nombreux atouts pour être LA bonne affaire de ce leasing social deuxième du nom.

© Hyundai

Vendu 25 000 euros en France, l'Inster est l'un des trois modèles, avec la ë-C3 et la Fiat Grande Panda, dont la mensualité ne dépassera pas les 100 euros dans le cadre du leasing social. Pour 99 euros et un engagement de 37 mois minimum, les conducteurs éligibles pourront prendre en main le petit crossover sud-coréen dans sa version d'entrée de gamme qui n'en a que le nom. Écran tactile de 10.25 pouces intégrant la navigation, climatisation, caméra de recul, Mirror Screen (qui permet de répliquer l'affichage des applications d'un smartphone) et même conduite semi-autonome, le petit Hyundai, mesuré à 3m83, est doté de nombreux équipements de série dignes des segments supérieurs.

Malgré sa batterie limitée à 42 kWh et son moteur de 97 chevaux, l'Inster peut parcourir un petit peu plus de 320 kilomètres selon le constructeur, plutôt 250 kilomètres à en croire nos confrères qui l'ont essayé dans des conditions normales de circulation. C'est bien suffisant pour une utilisation de tous les jours en milieu urbain. Le petit SUV propose également le mode One Pedal qui permet de se passer de la pédale de frein en ville pour une conduite plus agréable.

Le dernier-né 100% électrique de la gamme Hyundai, qui est le seul modèle fabriqué en Asie à avoir obtenu un score environnemental suffisamment haut pour être éligible leasing social, gagne à se faire connaître auprès des automobilistes français. Si son style baroudeur un petit peu cubique ne plaira pas à tout le monde, l'ensemble a de bonnes chances de convaincre ceux qui ne s'arrêtent pas à l'apparence.