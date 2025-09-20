Ses téléphones sont attaqués, Samsung envoie une mise à jour d'urgence à près de 15 millions d'utilisateurs

Cette mise à jour est prévue pour corriger un sérieux problème de sécurité.

Bien que nos smartphones soient de plus en plus avancés technologiquement parlant, cela n'empêche pas ces derniers d'être victimes de bugs ou failles de sécurité. C'est en partie pour cela que les grands constructeurs comme Samsung ou Apple déploient régulièrement des mises à jour. Cela permet aux entreprises de continuer à proposer des appareils performants tout en assurant la sécurité des utilisateurs.

Samsung est récemment revenu sur le devant de la scène après la détection d'une série d'attaques informatiques à l'encontre de ses smartphones récents. Ces attaques permettent aux pirates informatiques d'injecter du code malveillant au sein des appareils visés afin de prendre leur contrôle à distance et à l'insu des utilisateurs. De nombreux appareils sont concernés, mais une mise à jour est déjà disponible pour se protéger.

Les appareils concernés sont l'ensemble des smartphones Samsung qui disposent d'au moins Android 13. Cette version, sortie en 2022 a été distribuée sur de très nombreux appareils et concernerait près de 15 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Si vous disposez d'un smartphone Samsung acheté après 2022 (ou même un peu avant), il y a de fortes chances que vous soyez concerné.

La vulnérabilité détectée a également frappé certaines applications de Meta comme WhatsApp. L'entreprise rapporte avoir déjà corrigé le problème en proposant une mise à jour récemment et nous l'avons bien installée sur notre propre appareil à la rédaction.

Pour vous en assurer également, il est recommandé de vous rendre sur le Google Play Store (via l'application dédiée), de rechercher WhatsApp et de vérifier si une mise à jour est disponible.

Concernant la faille de sécurité qui touche les smartphones Samsung, nous vous recommandons également d'effectuer une mise à jour le plus vite possible. Pour cela, rendez-vous dans l'application Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation.

Cela devrait forcer votre appareil à vérifier si une nouvelle mise à jour est disponible. N'oubliez pas de redémarrer votre smartphone après coup, mais ce dernier devrait vous y obliger une fois l'installation effectuée. Veillez à ne pas trop tarder pour effectuer cette mise à jour, cette dernière étant disponible depuis le début du mois de septembre 2025.