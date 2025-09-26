Est-ce possible de rouler si une personne n'a pas encore fini de traverser le passage piéton ?

Une spécificité concernant la traversée de la route par des piétons n'est pas suffisamment bien connue de tous les automobilistes.

Les passages piétons sont des zones particulièrement sensibles en matière de sécurité routière. En France, bien que les données spécifiques aux accidents sur les passages piétons ne soient pas toujours très bien détaillées, les statistiques relatives aux accidents impliquant des piétons soulignent à quel point les automobilistes doivent redoubler de vigilance dans ces zones à risques. En 2024, pas moins de 451 piétons ont perdu la vie sur nos routes selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, et environ 2 000 ont été gravement blessés.

En voiture, nombreux sont les conducteurs qui ne connaissent pas bien les règles à l'approche d'un passage piétons. Oublions ceux qui ne prennent même pas la peine de ralentir pour laisser les piétons traverser la chaussée. Si ceux-là sont évidemment hors-la-loi et passibles d'une grosse amende, d'autres conducteurs mieux intentionnés peuvent également se mettre en faute bien malgré eux. Car une spécificité du Code de la route échappe à de nombreuses personnes : est-il possible de rouler si le piéton n'a pas encore fini de traverser la chaussée ? Autrement dit, si la voie est libre devant vous mais que le piéton n'est pas encore complètement arrivé sur le trottoir, pouvez-vous redémarrer votre véhicule ?

L'article R415‑11 du Code de la route ne dit pas textuellement qu'il faut attendre que le piéton ait terminé sa traversée. Il stipule que tout conducteur doit céder le passage aux piétons qui sont engagés dans la traversée d'une chaussée ou qui manifestent clairement leur intention de traverser. Mais il est très important de savoir qu'un piéton a la priorité absolue dès lors qu'il est engagé sur un passage.

Pour un automobiliste, repartir tant que le piéton est encore sur la chaussée ou ne pas ralentir s'il est toujours en train d'effectuer sa traversée reviendrait à ignorer cette priorité et à prendre un risque pour sa sécurité. En pratique, le conducteur doit donc ralentir ou rester à l'arrêt même si le piéton est presque arrivé de l'autre côté. Le passage piéton doit être totalement libre pour pouvoir rouler dessus.

En France, le non-respect de la priorité au piéton constitue une infraction de 4ᵉ classe. La sanction est une amende forfaitaire de 135 euros, assortie d'un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Dans certains cas plus graves, la loi peut aller jusqu'à suspendre le permis de conduire pendant plusieurs mois.