Un "passeport" bientôt obligatoire pour toutes ces voitures : quel est ce document imposé par l'Union Européenne ?

De nombreux véhicules commercialisés dans l'Union européenne devront prochainement être vendus avec un passeport…

L'Union européenne n'en finit plus d'imposer de nouvelles règles au secteur automobile. Après l'obligation faite aux constructeurs de ne fabriquer que des voitures électriques à partir de 2035 – une date qui pourrait finalement être repoussée -, celle de livrer des véhicules bourrés d'électroniques pour respecter le cahier des charges des innombrables aides à la conduite (normes GSR 2), une nouvelle exigence venue tout droit de Bruxelles s'appliquera bientôt. Révélé en 2023, le projet d'imposer un passeport à toutes les voitures électriques neuves commercialisées dans l'Union européenne sera appliqué dès février 2027.

On ne parle évidemment pas du petit livret de couleur bordeaux (en France) dont on se sert la plupart du temps quand on prend l'avion. Mais d'un nouveau type de document propre à chaque véhicule équipé d'une batterie d'une puissance supérieure ou égale à 2 kWh, ce qui concerne concrètement toutes les voitures électrifiées. Contrairement à la carte grise, qui regroupe un tas d'informations sur la voiture et son propriétaire (adresse, marque, modèle, poids, puissance…), ce passeport servira exclusivement à consulter les informations relatives aux batteries, d'où son nom de "passeport batterie".

© Adobe Stock

Déjà testé par la marque Volvo, lors du lancement de son SUV électrique EX90 en 2024, ce passeport donnera accès à toutes les données importantes de la batterie : son origine, les matières premières utilisées pour sa fabrication, l'empreinte carbone de sa production, les conditions de travail dans la chaîne d'approvisionnement, ainsi que les instructions de réparation et de recyclage. Cet outil qui retracera l'historique de chaque batterie a pour vocation à assurer plus de transparence auprès des automobilistes, lesquels pourront juger des efforts fournis en matière d'écologie par chaque constructeur au moment de choisir leur marque de voiture.

A quoi ressemblera ce passeport ? Rassurez-vous, ce ne sera pas un énième papier à transporter dans votre portefeuille ou à glisser dans la boîte à gants. Il s'agira d'un document numérique à scanner via un QR Code vraisemblablement apposé sur la batterie elle-même. Comme il impute aux constructeurs de le fournir aux clients, ce "passeport batterie" ne coûtera rien à l'acheteur, contrairement au certificat d'immatriculation facturé aujourd'hui plusieurs centaines d'euros.

En revanche, tous les constructeurs de véhicules destinés à être vendus au sein de l'Union européenne ont jusqu'au 18 février 2027 pour fournir des passeports à chacun de leurs modèles électriques, ce qui leur laisse moins d'un an et demi pour se mettre en conformité avec la loi.