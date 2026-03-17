Prix du carburant : quels prix de l'essence ce mardi ? Voici la carte et les stations-services les moins chères près de chez vous

Les prix du carburant ont brusquement monté depuis le début de la guerre en Iran. Comment trouver les meilleurs prix de l'essence ? Voici quelques conseils et la carte de toutes les stations-service avec les prix actuels pour chaque carburant.

Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper le prix des carburants plus vite que prévu. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de sans-plomb ou de diesel à moins de 1.99 euro, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même jusque 2,50 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque station-essence (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gazole sont disponibles.

Avec la poursuite du conflit au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz, les risques de voir les prix des carburants continuer d'augmenter sont grands. Les automobilistes vont possiblement devoir s'habituer à voir les tarifs du litre de Sans-plomb et de gasoil autour des 2 euros, soit environ 30 centimes plus cher qu'avant le début du conflit le 28 février.

Les prix du carburant vont-ils continuer d'augmenter cette semaine, deux semaines après une brusque flambée qui a vu le prix du carburant flamber avec un litre à 2 euros environ ? La baisse de prix de l'essence promise par certains distributeurs en fin de semaine dernière n'a en tout cas pas eu lieu. Du moins dans sa totalité (30 centimes de baisse avaient été annoncés chez Leclerc par exemple)... Dans les stations-services, le compte n'y est pas tout à fait.

Dernières mises à jour

10:52 - Yvelines : voici les prix les moins chers ce mardi sur l'essence SP-95 E10 Quels sont les prix de l'essence SP95-E10 les plus bas dans les Yvelines (78) ce mardi 17 mars 2026 ? On a fait le tour des données disponibles ce matin via la plateforme officielle du Gouvernement prix-carburants.gouv.fr. Nous avons exclu les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé après le 14 mars 2026 afin de vous garantir les informations les plus fiables : GEFICAR (Leclerc), Rue de la Reine Blanche, Carrières-sous-Poissy (78955) : 1,799 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 09h45) Auchan Supermarché, 4 Rue des Rosiers, Verneuil-sur-Seine (78480) : 1,818 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 08h43) Carrefour Market, Rue de la Grosse Pierre, Vernouillet (78540) : 1,828 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 08h25) Auchan Supermarché, 57 Rue de Chartres, Le Perray-en-Yvelines (78610) : 1,830 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 07h33) Super U Fontenay-le-Fleury, 30 Rue de la Démenerie, Fontenay-le-Fleury (78330) : 1,835 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 08h08) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier via la carte ci-dessus.

10:17 - Nord : les prix les plus bas de l'essence SP95-E10 ce mardi sont dans ces stations ! Vous cherchez les prix du SP95-E10 les plus bas dans le Nord (59) ? On a fait le tour des données disponibles ce mardi matin via la plateforme prix-carburants.gouv.fr. Nous avons exclu les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé après le 14 mars 2026 afin de vous garantir les informations les plus fiables : 1. Carrefour Armentières, 26 avenue Aristide Briand (59280) : 1,796 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 08h59)

2. E.Leclerc Lille (Fives), 94 rue de Lannoy (59000) : 1,796 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 11h42)

3. Intermarché Vieux Coudekerque, 89 avenue Jean-Baptiste Lebas (59210) : 1,797 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 11h42)

4. Leclerc Templeuve, 29 rue de Maresquel (59242) : 1,797 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 08h30)

5. Leclerc Hazebrouck, Rue de l'Épeule (59190) : 1,799 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 08h39) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier via la carte ci-dessus.

10:08 - Dans le Nord, quel prix pour le gazole ? Voici le top 5 des stations les moins chères Vous cherchez les prix du gazole les plus bas dans le Nord (59) ? Rien de plus simple grâce à notre petit relevé effectué ce matin via la plateforme prix-carburant.gouv.fr. Nous avons exclu les stations qui n'ont pas fourni de nouveau tarif actualisé après le 14 mars 2026 afin de vous garantir les prix les plus justes : Super U La Madeleine, 10 rue Bernard Ruyant (59110) : 1,925 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 03h30) Leclerc Douai, 345 boulevard Louis Breguet (59500) : 1,949 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 08h25) Leclerc Templeuve, 29 rue de Maresquel (59242) : 1,958 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 08h30) Leclerc Orchies, Rue Claude Jean (59310) : 1,967 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 07h30) Leclerc Hazebrouck, Rue de l'Épeule (59190) : 1,969 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 08h22)

10:03 - Gazole : les prix les moins chers dans les Bouches du Rhône ce mardi matin Vous cherchez les prix du gazole les plus bas dans les Bouches-du-Rhône ? Nous avons fait un petit relevé ce matin pour le gazole via la plateforme prix-carburant.gouv.fr. Nous avons exclu les stations qui n'ont pas fourni de nouveau tarif actualisé après le 14 mars 2026. A ce petit jeu, victoire de l'Avia de Marseille avec un prix à 1,88 euro/litre. 1. Garage Notre-Dame de la Garde (Avia) — Marseille — 88 boulevard Notre-Dame (13006) — 1,899 €/L — MAJ le 16/03 à 10h07 2. Intermarché Salon-de-Provence — 551 avenue du 22 août 1944 (13300) — 1,903 €/L — MAJ le 16/03 à 18h52 3. Leclerc Marseille — Chemin du Roy d'Espagne (13009) — 1,941 €/L — MAJ le 17/03 à 07h34 3. Leclerc Cabriès — Plan-de-Campagne (13480) — 1,941 €/L — MAJ le 17/03 à 07h48 4. Relais de Mermoz (Avia) — Marseille — 96 rue Jean Mermoz (13008) — 1,949 €/L — MAJ le 16/03 à 09h35 4. Super U La Fare-les-Oliviers — Avenue des Puisatiers (13580) — 1,949 €/L — MAJ le 17/03 à 09h12 5. Leclerc Vitrolles — Rue Bel Air (13127) — 1,955 €/L — MAJ le 17/03 à 09h55 5. Super U Bouc-Bel-Air — 687 avenue de Violèsi (13320) — 1,955 €/L — MAJ le 17/03 à 07h23

09:50 - Où trouver les prix de l'essence SP95 les moins chers dans les Bouches du Rhône ce mardi 17 mars ? Vous cherchez les prix les plus bas dans les Bouches du Rhône ? Nous avons fait un petit relevé ce matin pour le SP 95-E10 via la plateforme prix-carburant.gouv.fr. Nous avons exclu les stations qui n'ont pas fourni de nouveau tarif actualisé après le 13 mars 2026. A ce petit jeu, c'est l'Intermarché de Salon-de-Provence, avenue du 22 août 1944, qui affiche le prix le plus bas du département avec 1,801 €/L (tarif mis à jour le 16/03 à 18h52). En deuxième position, la station Esso Express de Bouc-Bel-Air, sur la RN8 au Collet Rouge, propose le litre à 1,832 € (mise à jour le 16/03 à 10h10). Le Leclerc d'Istres, quartier des Craux, se classe troisième à 1,838 €/L (mise à jour le 17/03 à 07h45). La quatrième place est partagée à égalité entre le Leclerc Marseille du chemin du Roy d'Espagne (13e) et le Leclerc de Cabriès au Plan-de-Campagne, tous deux à 1,839 €/L (mises à jour le 17/03 à 07h34 et 07h48). Enfin, le Super U de Bouc-Bel-Air, avenue de Violèsi, ferme le classement à 1,840 €/L (mise à jour le 17/03 à 07h23).

16/03/26 - 18:20 - Pourquoi la baisse de 30 centimes promise par Leclerc n'a pas eu lieu Mercredi 11 mars, Michel-Edouard Leclerc avait promis une baisse, en deux temps, de 30 centimes sur les prix du carburant, un tarif valable à la fois sur le litre d'essence sans-plomb comme pour le gazole réservé aux voitures diesel. Mais à l'approche du week-end, les automobilistes ont bien remarqué que cette baisse n'est pas effective dans les stations services de Leclerc comme de Carrefour, U ou Intermarché comme promis. Le patron de Leclerc a reconnu le 13 mars qu’il n’y aurait pas d’opération "moins 30 centimes sur les carburants en raison de la trop grande volatilité des prix".

16/03/26 - 11:05 - Du diesel à moins de 1.90 euro le litre à Marseille Si vous habitez ou travaillez à Marseille, une station-service propose ce lundi 16 mars le litre de gasoil à moins de 1.90 euro, un tarif très compétitif eu égard à l'envolée du prix du diesel depuis le début de la guerre en Iran. C'est dans le 6ème arrondissement de la cité phocéenne, au 88 boulevard Notre-Dame, que la station Avia propose le litre à 1.89 euro. Pour les automobilistes dont le véhicule roule au sans-plomb, c'est dans les enseignes de grande distribution Leclerc et Intermarché, respectivement dans les 9ème et 12ème arrondissement de Marseille, que le litre de Sans-Plomb 95-E10 est le moins cher, à 1.80 euro.