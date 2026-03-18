Prix du carburant : quels prix de l'essence ce jeudi ? La carte et les stations-services les moins chères près de chez vous

Les prix du carburant ont fortement augmenté depuis le début de la guerre en Iran. Comment trouver les meilleurs prix de l'essence ? Voici la carte de toutes les stations-service avec les prix près de chez vous pour chaque carburant.

Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper le prix des carburants plus vite que prévu. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de sans-plomb ou de diesel à moins de 1.99 euro, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même jusque 2,50 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque station-essence (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gazole sont disponibles.

Les prix du gazole le montrent puisque la barre symbolique des 2 euros a été franchie avec une moyenne nationale qui tend à se rapprocher des 2,10 euros le litre. Le sans-plomb 95 suit globalement le même mouvement.

La baisse de prix de l'essence promise par certains distributeurs en fin de semaine dernière n'a en tout cas pas eu lieu. Du moins dans sa totalité (30 centimes de baisse avaient été annoncés chez Leclerc par exemple)... Dans les stations-services, le compte n'y est pas tout à fait.

Les prix du carburant vont-ils continuer d'augmenter cette semaine, et jusqu'ou ? Deux semaines après une brusque flambée qui a vu le prix du carburant flamber avec un litre à 2 euros environ, les automobilistes sont dans l'incertitude mais doivent consacrer une part plus importante à leur budget carburant.

Dernières mises à jour

18/03/26 - 19:40 - Combien de litres de carburant peut-on stocker à son domicile en France ? L'incertitude concernant la hausse des prix de l'essence pendant le conflit au Moyen-Orient peut inciter les automobilistes à faire des réserves. Encore faut-il bien connaître la loi...

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18/03/26 - 16:22 - Où faire le plein de Sans-Plomb 95-E10 le moins cher à Lille et dans le Nord ? Le SP95-E10 est le carburant le plus répandu dans les stations-services du Nord (59) et les écarts de prix entre les différentes enseignes peuvent vite peser sur le budget. Notre relevé de ce mercredi 18 mars, réalisé via prix-carburants.gouv.fr, vous indique où faire le plein au meilleur prix. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 15 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Leclerc Hazebrouck, rue de l'Épeule, Hazebrouck (59190) : 1,799 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 08h39)

2. Super U Hazebrouck, 88 rue Notre-Dame, Hazebrouck (59190) : 1,804 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 10h28)

3. Leclerc Templeuve, 29 rue de Maresquel, Templeuve (59242) : 1,805 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 11h34)

4. Leclerc Bailleul, avenue des Nations Unies, Bailleul (59270) : 1,819 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 10h09)

5. Leclerc Orchies, rue Claude Jean, Orchies (59310) : 1,819 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 07h30) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

18/03/26 - 15:46 - Quels sont les meilleurs prix du diesel ce mercredi à Lille et dans ses environs ? De nombreux automobilistes dans le département du Nord cherchent où trouver le litre de gasoil le moins cher. Notre relevé de ce mercredi 18 mars, effectué via prix-carburants.gouv.fr, vous dévoile les cinq stations affichant les prix du diesel les plus bas du 59. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 15 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Leclerc Templeuve, 29 rue de Maresquel, Templeuve (59242) : 1,958 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 11h34)

2. Super U La Madeleine, 10 rue Bernard Ruyant, La Madeleine (59110) : 1,960 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 14h03)

3. Leclerc Douai, 345 boulevard Louis Breguet, Douai (59500) : 1,969 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 08h31)

4. Leclerc Orchies, rue Claude Jean, Orchies (59310) : 1,988 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 10h52)

5. Leclerc Hazebrouck, rue de l'Épeule, Hazebrouck (59190) : 1,989 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 08h56) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

18/03/26 - 15:09 - Prix du Sans-Plomb 95-E10 à Nantes et en Loire-Atlantique : où trouver le litre moins cher ? Le Sans-Plomb 95-E10 affiche des tarifs assez attractifs en Loire-Atlantique (44) ce mercredi 18 mars vu le contexte actuel. Notre relevé, réalisé via prix-carburants.gouv.fr, vous permet de repérer les stations les plus avantageuses du département. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 15 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Leclerc Pornic, rue du Traité d'Amsterdam, Pornic (44210) : 1,781 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 10h05)

2. Intermarché Pornic, route de Nantes, Pornic (44210) : 1,781 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 09h08)

3. Leclerc Blain, 7 impasse de la Boulonnerie, Blain (44130) : 1,782 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 01h17)

4. Super U Treillières, rue de Rennes, Treillières (44119) : 1,789 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 12h57)

5. Leclerc Paridis Paris, 14 route de Paris, Nantes (44300) : 1,789 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 11h13) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

18/03/26 - 14:26 - Où trouve-t-on le litre de gasoil le moins cher en Loire-Atlantique ce mercredi ? Où vaut-il mieux faire son plein de diesel en Loire-Atlantique (44) ce mercredi 18 mars ? A partir des données du site prix-carburants.gouv.fr, nous avons recensé les points de vente de carburants qui affichent les tarifs de gasoil les plus bas du département. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 15 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Carburant Loti Ancenis, boulevard Pasteur, Ancenis (44150) : 1,945 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 10h37)

2. Leclerc Ancenis, Espace 23 Saint-Géréon, Ancenis (44150) : 1,949 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 10h28)

3. Super U Ligne, 89 rue du Souvenir, Ligne (44850) : 1,949 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 08h40)

4. Leclerc Blain, 7 impasse de la Boulonnerie, Blain (44130) : 1,959 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 01h17)

5. Hyper U La Montagne, avenue de la Libération, La Montagne (44620) : 1,966 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 07h56) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

18/03/26 - 13:54 - Quels tarifs sur le Sans-Plomb 95-E10 en Seine-et-Marne ce mercredi 18 mars ? En Seine-et-Marne (77) comme ailleurs, le SP95-E10 reste une option prisée par de nombreux automobilistes soucieux de leur budget. Voici notre sélection du mercredi 18 mars, établie à partir des données de prix-carburants.gouv.fr, pour trouver les meilleurs tarifs dans le département de l'est parisien. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 15 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Intermarché Provins, 15 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Provins (77160) : 1,829 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 11h14)

2. Intermarché Gretz-Armainvilliers, boulevard Victor Hugo, Gretz-Armainvilliers (77220) : 1,829 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 09h45)

3. Leclerc Ozoir-la-Ferrière, 84 rue François de Tessan, Ozoir-la-Ferrière (77330) : 1,834 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 09h03)

4. Carrefour Market Coupvray, rue d'Esbly, Coupvray (77700) : 1,835 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 09h34)

5. Leclerc Mareuil-lès-Meaux, 30 mail de la Grande Haie, Mareuil-lès-Meaux (77100) : 1,837 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 09h22) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

18/03/26 - 13:15 - Prix des carburants : où trouver les plus petits prix du diesel en Seine-et-Marne ? Dans le plus grand département d'Île-de-France, la Seine-et-Marne, les automobilistes qui sillonnent ses routes ont tout intérêt à repérer les stations les plus compétitives. Nous avons consulté le relevé du site prix-carburants.gouv.fr pour faire le point sur les prix du gasoil dans le 77 en ce mercredi 18 mars. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 15 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Intermarché Provins, 15 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Provins (77160) : 1,997 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 11h14)

2. Leclerc Meaux, rue Georges Claude, Meaux (77100) : 1,998 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 10h10)

3. Leclerc Coulommiers, boulevard de la Marne, Coulommiers (77120) : 1,999 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 08h12)

4. Intermarché Crécy-la-Chapelle, avenue de Villiers, Crécy-la-Chapelle (77580) : 1,999 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 07h13)

5. Leclerc Varennes-sur-Seine, avenue du 8 Mai 1945, Varennes-sur-Seine (77130) : 1,999 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 09h00) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.