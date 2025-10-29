Pourquoi il sera plus difficile de garder des points sur son permis de conduire ? Cette nouvelle règle va faire mal

Le permis de conduire va connaître plusieurs changements dans les prochaines années. Parmi les nouvelles règles, une affectera directement le capital points des automobilistes.

Voilà une nouvelle réglementation qui ne va pas plaire aux automobilistes. Parmi les craintes partagées par tous les conducteurs, celle de perdre des points sur son permis de conduire arrive bien souvent tout en haut de la liste. La grande réforme du permis de conduire, voulue par les députées européens et officiellement votée le 21 octobre dernier, va pourtant durcir la réglementation du permis à points. Chacun des 27 Etats membres va disposer de quatre ans pour mettre en application toutes les nouvelles règles concernant le permis de conduire.

Durée de validité, possibilité d'instaurer une visite médicale obligatoire avant chaque renouvellement, examen de conduite plus difficile, sanctions alourdies pour les jeunes conducteurs… les eurodéputés n'ont pas fait semblant au moment de redéfinir les grandes lignes du permis de conduire, avec l'objectif de réduire drastiquement le nombre d'accidents sur les routes du vieux continent. Parmi les nouveautés actées il y a quelques jours, une réforme est un petit peu passée sous silence. Elle concerne pourtant tous les automobilistes.

© Adobe Stock

Cette nouveauté va porter sur le système du permis à points. Dès l'application de la nouvelle réglementation, au plus tard fin 2029, il sera possible de perdre des points lorsque vous conduirez dans l'un d es pays de l'UE. Aujourd'hui, lorsqu'un conducteur français commet une infraction en Belgique, en Espagne, en Allemagne ou en Italie, seul le paiement de l'amende lui est réclamée, par un courrier qui arrive quelques jours voire quelques semaines plus tard.

La perte de points engendrée par la faute commise ne franchit en revanche jamais les frontières. Une "faille" administrative qui fait le bonheur de nombreux travailleurs frontaliers et des vacanciers qui savent qu'ils ne risquent pas de voir leur capital points diminuer dès lors qu'ils conduisent à l'étranger.

Tout ça, c'est bientôt fini ! La transmission des informations entre les pays de l'Union européenne sera bientôt obligatoire pour chaque infraction routière commise sur les routes des états membres . Les autorités "devront s'informer mutuellement, sans retard injustifié, des décisions de déchéance du droit de conduire liées aux infractions routières les plus graves – y compris la conduite sous l'emprise d'alcool ou de drogues, l'implication dans un accident de la route mortel ou un excès de vitesse important." Les comportements dangereux au volant commis chez nos pays voisins ne resteront donc plus impunis.