Réforme du permis de conduire : vers la fin du permis à vie ? Ce que dit vraiment la nouvelle règle

La nouvelle réglementation du permis de conduire, plus ou moins uniforme au sein de l'Union européenne, va apporter de nombreux changements pour les automobilistes.

C'est officiel. La réglementation du permis de conduire va bientôt changer en France, mais aussi dans toute l'Europe. Une grosse mise à jour des règles à travers les 27 pays membres a été votée le 21 octobre 2025. Ces nouvelles règles devront être appliquées dans chaque état de l'Union européenne dans les quatre prochaines années. Que faut-il retenir de cette grande réforme à venir ? Qu'elle va durcir à la fois l'obtention et la conservation du permis de conduire pour tous les conducteurs de l'UE.

On savait déjà que le permis de conduire français en papier rose vivait ces dernières heures. La date butoir du 19 janvier 2033 est connue depuis un certain temps. Cette disparition du permis papier, au profit d'une carte plastifiée, va bel et bien acter la fin du permis de conduire à vie. Plus personne ne pourra conserver son document ad vitam aeternam. Et pour cause, la durée de validité du permis de conduire sera de 15 ans, voire de 10 dans les pays où il fait aussi office de papier d'identité (ce qui n'est pas le cas en France). Est-ce que cela signifie que tout le monde devra repasser un examen de conduite tous les 10 ou 15 ans ? Absolument pas. Le renouvellement relève avant tout de l'administratif.

© 123RF

Certaines catégories d'automobilistes seront davantage impactées par la nouvelle réglementation européenne qui s'appliquera au plus tard à la fin de l'année 2029. A commencer par les seniors. Les conducteurs les plus anciens pourraient avoir à renouveler leur permis de conduire plus fréquemment (tous les 5 ans ? 10 ans ?) et à devoir passer une visite médicale (tests ophtalmologiques et cardiovasculaires) pour le conserver. Toutefois, les états membres pourront choisir individuellement de remplacer cette visite médicale par un formulaire d'auto-évaluation par exemple. Rien ne peut donc indiquer aujourd'hui qu'une visite médicale sera obligatoire pour nos aînés !

Les plus jeunes conducteurs pourraient eux aussi voir l'évolution des règles d'un mauvais œil. Les députés européens ont décidé de rendre plus difficile l'épreuve pour obtenir le droit de conduire une voiture ou une moto. Des questions et des exercices supplémentaires, sur des thèmes parfois nouveaux – comme les dangers de la distraction associés à l'utilisation du Smartphone -, vont s'ajouter à l'examen du permis. Et une fois sur la route, ces automobilistes en herbe seront soumis à une période probatoire de deux ans pendant laquelle ils feront face à des sanctions plus strictes, notamment pour la conduite sous l'emprise de l'alcool et de drogues ou en cas de non-utilisation de la ceinture de sécurité.

Une autre réforme fait beaucoup moins de bruit alors qu'elle concerne pourtant tous les automobilistes. La perte de points lorsque l'on commet une infraction à l'étranger, en l'occurrence à l'intérieur des 27 pays membres, s'appliquera bientôt partout. Aujourd'hui, un conducteur français qui fait un excès de vitesse aux Pays-Bas ou en Grèce doit uniquement payer une amende qu'il reçoit généralement dans sa boîte aux lettres quelques jours après. Dans un futur proche, il sera sanctionné doublement, comme s'il avait commis l'infraction dans l'Hexagone.