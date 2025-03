10 000 euros de moins que ses concurrents : Dacia sort le grand jeu - on a essayé son nouveau SUV

Il promet de bousculer le marché, le Dacia Bigster arrive bientôt sur les routes. On a essayé le premier SUV familial de la marque roumaine, proposé à un prix qui effraye déjà la concurrence.

C'est l'un des modèles les plus attendus de l'année : Dacia s'attaque au marché très concurrentiel du SUV familial avec le Bigster, dont la sortie est prévue à l'été 2025. La marque entend reprendre la recette qui a fait son succès : un rapport qualité-prix imbattable avec un tarif d'entrée très agressif et des prestations qui conviendront au plus grand nombre.

Nous avons eu la chance d'essayer en avant-première ce Dacia Bigster qui promet de faire sensation sur un marché où les tarifs sont généralement entre 5 000 et 10 000 euros plus élevés pour des modèles généralistes comme le Peugeot 3008, le Citroën C5 Aircross ou le Renault Austral.

Premier point, le Bigster, comme son nom l'indique, joue sur sa taille. Avec 4m57 de long, 1m81 de large et 1m71 de haut, le Bigster est le plus grand véhicule Dacia, loin devant les Duster et Jogger. Son design robuste avec une calandre massive et ses passages de roues imposants inspire confiance et qualité, deux valeurs chères à la marque roumaine.

A bord, pas de superflu mais une bonne ergonomie malgré (hélas) de nombreux plastiques durs. Un écran tactile 10" et un combiné numérique sont de série. L'équipement, moins riche que la concurrence, va à l'essentiel avec les aides à la conduite indispensables. L'habitabilité est excellente, même pour les grands gabarits.

De nombreux rangements, dont un accoudoir central réfrigéré inédit, améliorent le côté pratique. Dommage que la banquette rabattable 40/20/40 soit fixe. Le clou du spectacle est à l'arrière : c'est l'immense coffre de 667 litres à fond plat qui surclasse un 3008 (520 litres) ou un Austral (500 à 575 litres) ! Pour parfaire le tout, le grand toit panoramique en option apporte une belle luminosité.

Et au volant alors ? Sous le capot, trois motorisations sont proposées : le trois cylindres essence 1.2 TCe micro-hybride, sa version GPL et le nouveau bloc hybride 1.8 de 155 ch du groupe Renault. C'est avec ce dernier que nous avons sillonné les routes du sud de la France, lors de l'essai complet que vous pouvez retrouver en cliquant sur la photo ci-dessus.

Les premières impressions sont bonnes avec une puissance correcte malgré un petit manque de dynamisme. L'insonorisation est en progrès par rapport au Duster grâce à un vitrage plus épais. Seuls les bruits d'air viennent perturber la quiétude à plus de 90 km/h. La consommation s'est révélée très contenue lors de notre essai avec une moyenne entre 4,5 et 4,6 l/100 km sur un parcours sans trop de relief, mieux que les 4,7 l annoncés.

Sans surprise, c'est évidemment au niveau des tarifs que le Bigster marque des points. Le ticket d'entrée avec moteur micro-hybride est à 24 990€, 5000 à 10 000 euros de moins que la concurrence. En full hybrid 155 ch, il démarre à 29 700€ là où un C5 Aircross 136 ch débute à 37 900€ ! Difficile pour un Austral ou un 3008 hybrides encore plus chers de s'aligner.

Le verdict est donc plutôt bon. Au rang des qualités, notons l'espace à bord, insonorisation en progrès, sobriété, coffre XXL et surtout rapport qualité-prix canon. Les plastiques durs, le manque de punch et de légères infiltrations d'air à haute vitesse ne ternissent pas l'excellente impression générale de ce SUV Dacia taillé pour les familles.