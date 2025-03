Tout le monde avait ce vase Ikea à la maison, il se revend aujourd'hui plus de 10 fois son prix

Certains meubles et objets IKEA vintage se revendent aujourd'hui bien plus cher. C'est le cas de ce vase, un collector !

Qui n'a jamais eu un meuble ou un objet déco Ikea à la maison ? Ikea, c'est LA référence en matière d'aménagement intérieur. Le géant suédois sait séduire depuis des générations avec ses meubles pratiques, ses astuces gain de place et ses objets déco à prix mini. Si certaines pièces sont des iconiques toujours en vente comme la célèbre étagère Billy ou la commode Malm, d'autres pièces ont connu un grand succès à l'époque, et tout le monde les avaient à la maison, mais ne sont malheureusement aujourd'hui plus en vente, au grand regret de certains !

Certains objets sont aujourd'hui très recherchés, et les plus nostalgiques d'entre nous sont parfois prêts à mettre une petite fortune pour acheter certaines pièces devenues iconiques. Si vous en possédez chez vous, vous pourriez bien détenir un petit trésor !

On est parti à la recherche des objets ou des meubles Ikea les plus recherchés en seconde main qui peuvent valoir de l'or, et nous sommes tombés sur ce vase coloré (modèle Skamt), que nous avions tous chez nous dans les années 90/2000. Le Skamt, c'était l'objet déco Ikea qu'il fallait avoir ! Rose, orange, jaune, violet, vert ou bleu, il existait dans une multitude de couleurs. Beaucoup s'amusaient même à le collectionner.

Si aujourd'hui il n'est plus en vente sur le site IKEA, vous pouvez le retrouver sur certains sites de seconde main comme Leboncoin, Selency, ou encore Ebay. Mais attention, il va falloir y mettre le prix. Si ce soliflore était vendu seulement quelques euros à l'époque, on a vu des annonces jusqu'à plus de 10 fois le prix d'origine du fameux vase, comme cette version rose du soliflore actuellement en vente à 25 euros sur Selency, ou ce lot de deux vases verts à 30 euros.

Si vous avez toute la gamme de couleur, cela peut intéresser les collectionneurs. Certains lots complets de 10 vases se vendent actuellement 350 euros sur Selency, ou encore un lot de 9 soliflores à 75 euros sur Ebay. Alors si ce vase traîne sur vos étagères ou dans votre cave, c'est peut être le moment de vous en séparer, vous pourriez récupérer quelques dizaines d'euros.

Côté luminaire, vous pouvez aussi faire quelques bonnes affaires en revendant des modèles IKEA qui ne sont plus édités. On a repéré la lampe Skojig du designer Henrik Preutz actuellement en vente entre 45 et 75 euros selon les sites de revente, ou la lampe Ikea vintage Likta qui se revend jusqu'à 100 euros.

Certains meubles IKEA datant des années 60 aux années 2000 sont aussi très recherchés et peuvent vous rapporter de l'argent. Certains se revendent aujourd'hui des milliers d'euros. C'est le cas de l'iconique fauteuil IMPALA du designer Gillis Lundgren. Il était vendu à son lancement en 1972 à 37 euros, et s'est vendu dernièrement à un prix record de 2300 euros sur le site de brocante en ligne Selency.