Voici les 4 couleurs qui augmentent la valeur de votre logement selon un expert

Oubliez le blanc ou le blanc cassé, ces 4 couleurs sur les murs vont donner de la valeur à votre logement.

Lorsqu'il s'agit de vendre un bien immobilier, chaque détail compte. Outre l'emplacement, la luminosité ou encore l'état général du logement, un élément souvent sous-estimé peut avoir un impact significatif sur la perception d'un acheteur potentiel : la couleur des murs. Si le blanc et le blanc cassé sont des valeurs sûres dans un logement, les experts immobiliers sont formels, certaines couleurs peuvent ajouter une petite touche "luxueuse" à votre maison ou appartement et peuvent véritablement influencer la valeur perçue d'un logement. En voici quatre, recommandées pour maximiser l'attrait de votre bien.

Au delà de ce grand classique, Tony Piloseno, connu pour ses vidéos de mélange de peinture en ligne qui lui ont valu des millions d'abonnés sur TikTok, a aussi partagé dans une vidéo vue plus de 9,5 millions de fois sur son compte @tonesterpaints, ses couleurs préférées pour peindre une pièce afin de la rendre plus chère et luxueuse. Et ce ne sont pas les couleurs auxquelles on pense en premier lieu.

Une des couleurs conseillées par Tony Piloseno est un bleu marine, le "London house", une couleur profonde et riche, appréciée pour son élégance et sa sophistication. Les tons sombres créent une atmosphère plus chaleureuse et intime dans une pièce. Ce type de couleur peu aussi donner une impression de profondeur et d'espace dans une pièce.

Dans sa liste figure une autre couleur foncée de peinture. Il recommande l'utilisation de la teinte "A Nameless Parade", un noir légèrement délavé, qui apporte une touche académique sombre à votre décoration intérieure. Alors que le noir peut souvent être austère, cette variante aux tons plus chauds promet de conférer à votre maison une aura chaleureuse mais sophistiquée.

Pour ceux qui préfèrent éviter les teintes sombres et privilégier des tons plus neutres, Tony Piloseno suggère la teinte "Anecdote", qu'il décrit comme un gris moyen avec des touches de bleu et de vert. Bien qu'il soit toujours du côté le plus foncé du gris, certains pourraient affirmer qu'il s'agit d'un choix plus polyvalent pour la peinture murale, car il va avec tout et ne limite pas vos options en matière de meubles et de décoration intérieure.

Enfin, d'autres experts en home staging recommandent une couleur en forte croissance ces dernières années, le vert sauge, qui incarne la tendance du retour à la nature. Doux, organique et subtil, il évoque à la fois le confort et la nature, deux critères de plus en plus présents dans les décisions d'achat. Cette teinte fonctionne particulièrement bien dans les cuisines ou les espaces de transition comme les entrées. Elle donne une impression de calme et d'authenticité, sans imposer une présence trop marquée.