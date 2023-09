Fini les bactéries, cette nouvelle éponge est nettement plus propre que les autres

Cette éponge venue des Etats-Unis est plus propre qu'une éponge classique et ne sent pas mauvais.

Ouvrez l'oeil, elles ont envahi les rayons chez Amazon, Action ou Normal, mais aussi dans certains supermarchés. Un nouveau type d'éponges promet de révolutionner nos ménages et vaisselles à la maison. Et il était temps car ces petits objets de tous les jours sont de vrais nids à microbes. A tel point que l'éponge est même le deuxième objet/endroit le plus sale de la maison, devant les WC, et derrière les filtres des éviers et douches ! Selon une étude de 2017, un centimètre cube d'éponge peut contenir jusqu'à 54 milliards de bactéries. Un chiffre énorme alors qu'une soixantaine de bactéries ont été identifiées, dont Escherichia Coli, mais aussi la Salmonella et Staphylococcus.

Face à cette prolifération, il est généralement conseillé de changer d'éponge toutes les semaines, un geste qui n'est ni économique, ni écologique. Il existe aussi des éponges lavables, mais elles ne sèchent jamais et cela participe à la prolifération des bactéries, mais aussi aux mauvaises odeurs. Une nouvelle option a fait son apparition dans les rayons. Venue des Etats-Unis, l'éponge Scrub Daddy promet de faire mieux que notre bonne vieille éponge verte et jaune.

éponge Scrub Daddy © K KStock - stock.adobe.com

Ne vous fiez pas à sa forme de smiley ou à sa couleur, l'éponge n'a rien d'un gadget. Si elle fait parler d'elle, c'est avant tout pour son côté multi-fonctions et son efficacité pour nettoyer toutes les surfaces sans les abîmer. Son secret ? Elle peut prendre deux textures différentes.

Sous l'eau froide, elle va être rigide (pour nettoyer les surfaces grasses, enlever le calcaire du lavabo, peler les légumes, nettoyer les chaussures...), et au contraire, si vous la passez sous l'eau chaude, elle va se transformer et devenir souple (pour nettoyer facilement les verres ou les tasses par exemple). Mais son plus gros atout selon nous, c'est son côté alvéolé qui lui permet de ne pas retenir les saletés. Vous la passez sous l'eau, la pressez, et toutes les saletés accumulées (y compris le gras) s'en vont. L'éponge sera sèche en 1h.

On aime aussi le fait qu'elle ne sente pas mauvais, le fléau des éponges jaunes et vertes ! Alors, prêt à tester cette éponge révolutionnaire ? Si son prix (4,99 euros l'unité ou 12,95 les 3)) est un peu plus élevé qu'une éponge classique, il reste accessible. Et surtout, vous la changerez moins souvent.