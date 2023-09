Cet endroit est le plus sale de la cuisine et cette technique le nettoie parfaitement en seulement 10 minutes chrono

Cette méthode va vous faciliter le nettoyage en éliminant le gras en un rien de temps.

La cuisine est l'une des pièces préférées des Français, sauf au moment d'y faire le ménage, qui peut se transformer en vrai corvée. Syphon, évier, machine à café, lave-vaisselle, réfrigérateur, plan de travail... Les endroits propices à accumuler saletés, mauvaises odeurs et bactéries sont innombrables. Un endroit de la cuisine se détache de tous ceux-là, notamment parce qu'il est (trop) souvent oublié au moment de lancer son grand ménage.

Il s'agit de la hotte aspirante. Indispensable pour capter odeurs et graisses, elle a tendance à accumuler beaucoup de saletés. Si la hotte n'est pas nettoyée régulièrement, poussières et graisses bouchent tout et transforment la hotte en champs de bactéries. Cela devient un véritable cauchemar à nettoyer, et la graisse devient très difficile à faire partir... Quant au changement de filtre, il est très souvent repoussé aux calandes grecques.

A quel moment est-il essentiel de nettoyer votre appareil ? La hotte aspirante doit être nettoyée régulièrement pour fonctionner efficacement. Idéalement, un nettoyage mensuel est recommandé. Mais comment savoir quand il est temps de s'y atteler en profondeur ? Voici une astuce simple : prenez une feuille de papier et placez-la sur les grilles d'aspiration de la hotte. Si la feuille reste en place, la hotte fonctionne correctement. En revanche, si le papier tombe, c'est un signe que la hotte a besoin d'être nettoyée, car sa capacité d'aspiration est réduite.

Une fois la capacité d'aspiration de votre hotte vérifiée, encore faut-il savoir bien la nettoyer. Voici une astuce de grand-mère pour rendre cette tâche redoutée beaucoup plus facile. Commencez par chauffer une casserole d'eau avec du jus de citron sous la hotte aspirante pendant une dizaine de minutes. La vapeur d'eau citronnée va contribuer à décoller les résidus et la graisse qui se sont accumulés dans les grilles et les filtres de la hotte.

Ensuite, retirez les grilles et les filtres pour procéder au nettoyage final. Mélangez quelques gouttes de liquide vaisselle dégraissant dans de l'eau chaude, puis imbibez un chiffon de ce mélange. Utilisez ce chiffon pour frotter les grilles et les filtres. Un seul passage devrait suffire. Grâce à l'action du citron, la graisse devrait disparaître comme par magie, et vous n'aurez pas besoin de frotter vigoureusement. Enfin, utilisez l'eau citronnée pour dégraisser l'extérieur de la hotte à l'aide d'un chiffon microfibre. Terminez en essuyant la hotte avec un chiffon sec et propre pour éviter de laisser des traces.