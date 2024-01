Plus de traces et d'odeurs sur vos planches à découper grâce à ces deux ingrédients

Cette simple astuce rendra votre planche à découper comme neuve, sans taches, ni odeurs.

On trouve presque toujours une planche à découper dans une cuisine, trônant sur le plan de travail, ou rangée dans un placard. C'est un élément indispensable pour tous ceux qui cuisinent beaucoup pour régaler leur famille, et qui ne souhaitent pas abîmer leur plan de travail en coupant des légumes ou de la viande. Mais à moins de la changer plusieurs fois pas an, elle est pleine de bactéries, de taches en tout genre et ne sent pas toujours très bon, surtout si on s'en sert pour du poisson ou couper de l'ail. Un problème courant si on utilise notre planche tous les jours ou presque.

C'est là que notre astuce peut être bien utile si on veut éviter de devoir gaspiller de l'argent en rachetant une planche à découper. Pour cela, il vous faudra simplement une minute de votre temps et deux ingrédients faciles à trouver, que presque tout le monde a dans ses placards et son frigo, le sel et le citron. Coupez un citron en deux. Saupoudrez du sel sur votre planche à découper et frotter avec le citron. Utilisez ensemble, l'acidité du citron et le pouvoir abrasif du sel va faire des miracles pour nettoyer votre planche. C'est très efficace pour enlever les taches de fruits et légumes et de viande.

Mais ce n'est pas le seul avantage de cette technique. En effet, les bienfaits sont nombreux. Le citron neutralise également les odeurs fortes de cuisine qui peuvent persister, c'est donc un excellent choix si vous coupez régulièrement des oignons, de l'ail ou du poisson. Cela vous permettra aussi de lutter contre le manque d'hygiène. Cet objet, utilisé presque quotidiennement est en contact direct avec les aliments comme de la viande crue ou des légumes, très souvent crus.

Elle peut donc devenir un terrain propice au développement de bactéries si vous n'en prenez pas soin, et contaminer toute la famille. Il est donc essentiel d'assurer la propreté et l'hygiène de vos planches à découper grâce à un bon nettoyage après chaque utilisation, mais aussi en la laissant sécher complètement entre deux utilisations.

Conseil : pour plus d'hygiène, nous vous conseillons d'utiliser deux planches à découper lorsque vous cuisinez. Une planche pour la viande crue, et une pour les fruits et légumes, et la viande cuite.