Nettoyer son micro-onde sans frotter, c'est possible – elle nous le prouve en quelques secondes

Si le micro-ondes nous dépanne au quotidien, quand c'est le moment de le nettoyer, tout le monde se défile. Avec cette astuce, vous n'aurez plus jamais besoin de frotter votre appareil pour le rendre éclatant.

Le four à micro-ondes a révolutionné notre façon de cuisiner. Nous l'utilisons chaque jour ou presque pour réchauffer un café qui a refroidi, décongeler du pain, chauffer une soupe ou un gratin, ou même préparer un gâteau minute. Même s'il est devenu indispensable, le four à micro-ondes peut aussi devenir un cauchemar à nettoyer. Les éclaboussures de sauce et les projections alimentaires sont autant d'épreuves lors de nos tentatives de nettoyage, transformant cette tâche en une corvée redoutée.

Mais à force d'attendre, on se retrouve vite avec des traces de sauce et des projections d'aliments qui ne partent plus, ou difficilement. Cela devient une véritable corvée ! Heureusement, Allisons Cleanin, experte en astuces ménagères, a partagé sur TikTok sa méthode révolutionnaire pour nettoyer le micro-ondes sans effort et avec des ingrédients simples. Sa technique pour nettoyer facilement, sans frotter son micro-ondes, marche en moins de 10 minutes. Bonne nouvelle, vous n'aurez en plus pas besoin d'acheter un énième produit qui coûte un bras au supermarché. Il vous faudra simplement de l'eau, du vinaigre blanc et éventuellement un demi citron.

En quoi consiste cette méthode qui a séduit de nombreux fans de notre experte en ménage ?

Enlevez un maximum les miettes dans votre appareil. Préparez dans un bol ou un verre un mélange de 3/4 d'eau et 1/4 de vinaigre blanc. En option : ajoutez un demi citron coupé en tranches. Placez le bol dans votre micro-ondes et faites chauffer, sur la puissance maximale pendant 4 à 5 minutes. Laissez la préparation poser pendant 5 minutes en veillant à laisser la porte fermée. La vapeur va permettre de décoller les résidus tenaces. Sortez le bon sans vous brûler. Il ne vous reste plus qu'à passer un coup de chiffon que vous aurez préalablement trempé dans le mélange encore chaud et c'est tout.

L'avantage de cette méthode est qu'en plus de nettoyer votre four à micro-ondes, cela le débarrasse des mauvaises odeurs grâce à l'action du citron. Si vous n'avez pas de vinaigre blanc, remplacez-le simplement par le jus d'un citron. Faire le ménage sans se fatiguer et sans se ruiner, c'est quand même très appréciable. Bien sûr, passer un coup d'éponge après chaque utilisation est aussi simple, mais en cas de grosses éclaboussures sur les parois de votre appareil, ou juste en cas de flemme, cette technique vous sauve la vie et vous fait gagner du temps.