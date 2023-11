3 ingrédients suffisent pour un gratin de pâtes moelleux. Délicieux, vous le cuisinerez chaque semaine !

Voici le secret pour régaler toute la famille avec un gratin de pâtes moelleux à intérieur et gratiné à l'extérieur. Vous ne pourrez plus vous en passer.

Un plat qui met d'accord toute la famille ? Les pâtes bien sûr ! Quoi de mieux pour réunir la famille autour d'un plat simple, économique et délicieux que le gratin de pâtes moelleux à la sauce tomate ? Cette recette est non seulement facile à réaliser mais elle cumule les avantages. Elle prend peu de temps, ne coûte vraiment pas cher et peut faire plusieurs repas. Pour notre recette, vous n'avez besoin que de trois ingrédients : des pâtes bien sûr, du fromage fondant et de la sauce tomate. Un oignon et des herbes peuvent être ajoutés selon vos goûts mais ne sont pas obligatoires.

Le secret d'un gratin de pâtes réussi réside tout de même dans quelques astuces clés. Les adeptes du gratin de pâtes au fromage le savent bien, le piège est qu'il soit trop sec et vite lourd à digérer. D'abord, il est essentiel d'avoir le bon équilibre entre les pâtes et la sauce. Trop de pâtes et votre gratin risque d'être sec ; trop de sauce et il devient trop liquide, difficile à servir et sans goût.

Pour commencer, le choix des pâtes est crucial. Optez pour des variétés courtes comme les coquillettes, pennes, farfalles, ou orecchiettes. Ces pâtes s'imbibent mieux de la sauce, contribuant ainsi à la consistance moelleuse du plat. La sauce, quant à elle, commence avec des tomates pelées. Pour un goût plus riche, commencez par faire revenir un oignon émincé avant d'ajouter les tomates. N'hésitez pas à enrichir votre sauce avec des aromates et des herbes comme le thym et l'origan, en fonction de vos préférences et de ce que vous avez sous la main.

Un piège fréquent avec les gratins de pâtes est leur tendance à absorber toute la sauce. Pour éviter un plat trop sec, assurez-vous d'avoir suffisamment de sauce. Si nécessaire, ajoutez un peu de sauce tomate en brique pour compenser.

La cuisson des pâtes est un autre élément crucial. Faites-les cuire dans une casserole et égouttez-les à mi-cuisson. Puis, terminez leur cuisson avec la sauce tomate dans une poêle. Ce procédé permet à l'amidon des pâtes d'épaissir la sauce, évitant ainsi une consistance trop liquide. Une fois les pâtes et la sauce prêtes, versez-les dans un plat à gratin. Un conseil important : ne rajoutez pas le fromage tout de suite. Faites cuire votre plat pendant 15 à 20 minutes sans fromage pour éviter d'obtenir un dessus trop dur.

Après cette première cuisson, recouvrez votre gratin de fromage selon votre goût : gruyère râpé, parmesan, cheddar, ou mozzarella, c'est vous le chef ! Enfournez de nouveau pour environ 10 minutes. L'astuce de chef : pour avoir un gratin encore plus moelleux, vous pouvez ajouter du fromage dans le cœur du gratin. Un régal ! Ajouter du fromage au cœur du gratin avant la seconde cuisson garantira un résultat encore plus moelleux... Il n y a plus qu'à passer à table.