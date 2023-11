25 degrés et du soleil à Noël - Cette petite île européenne est idéale en hiver

Vous cherchez un peu de chaleur ? Cette île européenne est parfaite pour passer la fin d'année au soleil.

L'hiver approche vite. Alors que de nombreuses régions françaises se préparent à affronter les premières grosses gelées et que les prévisions de Météo France indiquent une fin d'année rude en terme de températures, une destination européenne se démarque par son climat exceptionnellement doux et ensoleillé, offrant un havre de chaleur et de lumière en pleine saison hivernale. Contrairement à la majeure partie de l'Europe, où les températures chutent drastiquement en hiver, cette destination jouit d'un climat subtropical modéré tout au long de l'année. Elle est donc idéale en hiver.

Ce petit paradis, encore relativement épargné par le surtourisme surtout en hiver et en période creuse, c'est Gran Canaria dans l'archipel espagnol des Canaries. En novembre, les températures ont en moyenne dépassé les 20 degrés, surtout dans la partie sud de l'ile, la plus agréable en terme de météo. Le soleil y est quotidien et les prévisions de fin d'année laissent rêveurs avec 25 à 26 degrés en maximale durant une très grande partie du mois de décembre. Fêter Noël au soleil et en t-shirt tout en étant en Europe, à 4 heures de Paris et en ayant seulement besoin de votre carte d'identité pour prendre l'avion, c'est donc tout à fait possible !

Ce climat clément n'est pas le seul attrait de Gran Canaria. L'île est réputée pour sa diversité écologique et ses paysages naturels époustouflants. Parmi les incontournables, les dunes de Maspalomas offrent un panorama surprenant avec son sable digne du Sahara à perte de vue et plongeant dans l'océan Atlantique tandis que le Roque Nublo, une formation rocheuse emblématique, se dresse majestueusement, témoignant de la richesse géologique de l'île. C'est une halte à ne pas manquer lorsque l'on visite le centre de l'île plus montageux.

On peut également citer la paisible station balnéaire de Mogan et son charmant petit port ou les charmes et l'animation de la capitale Las Palmas où vous pourrez notamment visiter la résidence de Christophe Colomb. Le célèbre explorateur s'y est arrêté sur sa route vers l'Amérique.

Gran Canaria n'est pas seulement un paradis pour les amoureux de la nature. L'île propose également un mélange attrayant de plages, de bars et d'activités de loisirs, assurant un séjour divertissant et relaxant. Son statut de réserve de biosphère, accordé par l'UNESCO en 2005, souligne son engagement envers la préservation de la biodiversité et le développement durable.