La grille du four doit être changée - voici les signes qui ne trompent pas

Ne sous-estimez pas l'usure de la grille du four. Une grille en mauvais état influence la qualité, la sécurité et la praticité de vos cuissons. Voici les points à vérifier.

Poulet rôti, lasagnes, pizza, légumes rôtis, gâteau au chocolat... Il est devenu difficile de se passer du four dans la cuisine. Mais saviez-vous que le nettoyer ne suffit pas pour vous garantir de bons petits plats savoureux et sains ? La grille joue une rôle essentiel dans vos cuissons, et pourtant, elle est souvent négligée jusqu'à ce qu'un problème survienne. Etant en contact direct avec les aliments, il est essentiel de l'entretenir. Mais ce n'est pas tout.

Comme toute pièce d'un appareil utilisé régulièrement, la grille s'use, et il faut la changer de temps en temps. Avec le temps, les saletés s'incrustent et deviennent impossible à enlever malgré le nettoyage, la cuisson est moins performante et moins sécurisée... Mais comment savoir quand il est temps de la remplacer ?

Si malgré tout le soin que vous apportez à votre grille vous constatez un de ces signaux, cela doit vous mettre la puce à l'oreille, il est temps d'investir dans une nouvelle grille pour éviter une mauvaise cuisson, mais surtout des dangers pour votre santé.

Pour éviter une usure prématurée de la grille, voici quelles bonnes habitudes à avoir pour en prendre soin. Il est recommandé de nettoyer la grille du four tous les mois, ou après chaque utilisation intensive. Pour un nettoyage efficace, laissez-la tremper dans de l'eau chaude savonneuse ou un mélange eau chaude + vinaigre blanc, puis frottez avec une éponge. Pour les résidus tenaces, utilisez du bicarbonate de soude. Rincez et séchez soigneusement.