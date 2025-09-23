Dites adieu au granit et au marbre : les experts sont unanimes, ce matériau sera omniprésent l'année prochaine dans les cuisines

Les experts ont voté : le granit et le marbre, stars incontestées des plans de travail de cuisine ces dernières années, sont officiellement démodés.

Ils ont envahi les cuisines en quelques années, chassant les plans de travail en bois clair qui avaient tant gagné en popularité, dans la lignée des intérieurs cosy, aux touches nordiques ou zen. Les plans de travail en granit ou en marbre ont gagné en popularité ces dernières années dans les cuisines, s'inscrivant dans une tendance plus large privilégiant les couleurs douces, blanches ou noires pour créer des contrastes élégants. Sans compter que les bois traités se marient plutôt bien avec les intérieurs plus industriels. Cette tendance a aussi été portée par l'amour des Français pour la cuisine avec l'envie d'en faire une pièce de vie centrale de la maison, à la fois chic et au style intemporel.

Les amateurs de granit ou ceux désireux d'apporter une touche de luxe avec du marbre pourraient bien déchanter prochainement. La National Kitchen and Bath Association (NKBA) américaine a publié son rapport très attendu sur les tendances qui façonneront les cuisines de 2026. Et le verdict est sans appel : un nouveau matériau prometteur est sur le point de bousculer les codes et de reléguer le granit et le marbre au second plan.

Ce matériau, plébiscité par les plus de 600 professionnels interrogés (designers, fabricants, entrepreneurs), n'est autre que le quartz. Prisé pour son aspect proche de la pierre naturelle mais ne nécessitant quasi aucun entretien, le quartz a été plébiscité par 78% des répondants comme le matériau numéro un des plans de travail pour les 3 prochaines années. La quartzite arrive en seconde position, confirmant cet engouement pour les matériaux faciles à vivre au quotidien. Le granit lui continue sa chute, moins de la moitié des professionnels (43%) le voyant comme un incontournable des cuisines de demain. Quant au marbre, malgré son côté luxueux, il peine à convaincre avec seulement 26% des votes, pénalisé par sa grande fragilité.

Esthétiquement, les plans de travail clairs, avec des finitions mates ou adoucies et des bords droits ou en cascade, domineront face aux classiques finitions polies et brillantes. Pour un rendu encore plus épuré et moderne, les plans de travail et crédences en quartz d'un seul tenant devraient aussi se démocratiser selon les experts. Cet avis d'experts américains se vérifiera-t-il de ce côté de l'Atlantique ? Réponse dans quelques années...