C'est la distance idéale entre l'évier, la plaque de cuisson et le frigo pour cuisiner sans être dérangé

Voici comment bien configurer votre cuisine. Elle sera enfin fonctionnelle et fluide.

Rien n'est plus frustrant que de préparer un repas dans un espace exigu où l'on passe son temps à se cogner contre les meubles ou à slalomer entre les tiroirs ouverts. On se sent étouffé, ce qui transforme rapidement le plaisir de cuisiner en corvée.

C'est notamment le cas dans une petite cuisine, où chaque centimètre carré compte. Ainsi, bien l'agencer est crucial, "car chaque détail doit contribuer à un environnement confortable, sûr et agréable" selon Víctor Contreras, chef de produit dans une entreprise spécialisée dans la conception de cuisines. Il explique à Architectura y Diseno pourquoi il faut penser à l'ergonomie de travail avec ingéniosité pour que chaque mouvement devienne logique et que l'on puisse enfin circuler sans être dérangé.

Cette réflexion est d'autant plus importante lorsqu'on s'attarde sur l'espace entre l'évier, la plaque de cuisson et le réfrigérateur. Ces trois points clés constituent le triangle d'activité, le périmètre où se déroulent la quasi-totalité de vos tâches quotidiennes : le frigo pour récupérer les aliments, la plaque de cuisson pour les cuire, et l'évier pour déposer les ustensiles et vaisselles sales.

© meykitchen

Pour que cet ensemble soit réellement ergonomique, il faut respecter la règle des zones d'action : ces trois espaces doivent être proches les uns des autres sans jamais se gêner. Heureusement, il existe une mesure idéale pour éviter que la préparation du dîner ne se transforme en parcours du combattant.

Selon Victor Contreras, la distance parfaite entre ces sommets se situe entre 120 cm et 200 cm. Cet intervalle précis permet d'éviter les déplacement inutiles, de disposer d'un espace de préparation suffisant, mais aussi de réduire les risques d'accidents. L'emplacement du lave-vaisselle joue aussi un rôle crucial. Il doit impérativement être installé au plus près de l'évier. Cette proximité évite de mettre de l'eau partout au sol et permet de circuler librement, même lorsque la porte de l'appareil ou le bac de tri sont ouverts.

Pour optimiser encore davantage l'espace, l'expert conseille d'opter pour des plans de travail continus. Si votre configuration le permet, placer la plaque de cuisson et l'évier de manière parallèle facilite grandement la préparation des ingrédients. Dans les cuisines les plus étroites, l'astuce consiste à installer une petite péninsule ou un îlot central. Ce dernier fait alors le lien entre la cuisson et le nettoyage sans jamais bloquer le passage. Enfin, pour une efficacité totale, n'oubliez pas de ranger vos ustensiles directement dans la zone où vous les utilisez.