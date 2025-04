Les moisissures rouges dans la douche ne se traitent pas comme les autres, les experts déconseillent ce produit habituel

Redoutées dans la salle de bain, les moisissures rouges sont différentes des noires et nécessitent un traitement spécifique.

Elles sont l'ennemi du grand nettoyage de la salle de bains ! Particulièrement inesthétiques, les moisissures dans la douche peuvent prendre plusieurs formes. La plus courante se retrouve dans de nombreuses douches ou baignoires : de vilaines traces noires qui apparaissent dans les joints de carrelage ou plus couramment encore sur les joints en silicone.

La raison est simple : elles aiment particulièrement les pièces humides et mal ventilées. La salle de bains et les douches en particulier sont donc un terrain particulièrement fertile pour ces vilains champignons. Si les taches noires et verdâtres sont les plus connues, il existe aussi des moisissures rouges, moins fréquentes mais tout aussi problématiques. Surtout que contrairement à ses "cousines" et aux conseils de nombreux adeptes du ménage, ces moisissures rouges ne se traitent pas de la même façon que les noires !

Les moisissures rouges ne sont en réalité pas des champignons mais des colonies de bactéries. Pour s'en débarrasser, beaucoup sont tentés d'utiliser un remède de grand-mère réputé efficace contre les moisissures. Pourtant, des spécialistes, y compris la très sérieuse agence fédérale allemande de l'environnement (Umweltbundesamt), mettent régulièrement en garde contre cette pratique.

Ce remède maison bien connu est bien sûr le vinaigre blanc, utilisé dans de nombreux foyers. Or, le vinaigre blanc peut réagir avec certaines surfaces et servir de substrat nutritif. Plus simplement, il nourrit et favorise la prolifération de ces bactéries récalcitrantes. Loin de résoudre le problème, l'usage du vinaigre risque donc de l'aggraver ! Ce serait ballot...

Heureusement, d'autres moyens existent mais ils s'avèrent radicaux : mieux vaut utiliser un détergent spécifique. Vérifiez sa composition, il devra impérativement contenir du chlore actif qui va détruire les bactéries en profondeur. L'utilisation de chlore actif demande toutefois quelques précautions avant utilisation. Munissez-vous de gants, de lunettes et si possible d'un masque. Assurez vous aussi de bien rincer abondamment l'endroit traité puis d'aérer la pièce dans la foulée.

Pour les joints en silicone trop abîmés ou attaqués par ces moisissures, l'idéal reste toutefois de retirer les joints et de poser un joint en silicone neuf sur toute la surface de votre douche. Pour prévenir l'apparition de ces moisissures, quelques conseils sont aussi à suivre, à commencer par soigner la ventilation de la pièce et bien sécher les parois de la douche après l'avoir utilisée.

Dans tous les cas, ne négligez pas ce problème. Au-delà de leur aspect peu ragoûtant, ces moisissures rouges présentent un véritable risque sanitaire, en particulier pour les populations fragiles comme les enfants, les personnes âgées ou immunodéprimées. Ces bactéries peuvent en effet être responsables d'infections respiratoires, urinaires et gastro-intestinales parfois sévères dans les cas les plus graves.