Pas envie de faire le ménage ? Cette astuce rend votre maison impeccable, même quand elle est sale

C'est une habitude simple qu'il faut prendre pour avoir une maison propre tout le temps.

On peut se l'avouer : des fois, on n'a pas envie de faire le ménage. Cela demande du temps, de l'énergie et une bonne dose de motivation. Après une longue journée de travail, qui a réellement envie de récurer sa maison de fond en comble ?

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une astuce de professionnelle pour que votre intérieur soit impeccable, même quand vous savez qu'il ne l'est pas vraiment.

Faith Horsman, une professionnelle du nettoyage forte de 23 ans d'expérience, connaît tous les secrets pour maintenir les habitations dans un état parfait. Dans une récente vidéo TikTok, relayée par le Daily Mail, elle a révélé que tout se résume à un point.

© spyrakot

À l'exception notable des bibliothèques qui apportent un charme particulier aux intérieurs, l'experte est catégorique. "Si vous avez ces étagères métalliques que les gens gardent dans leur cuisine, ces étranges étagères de bar à café qui sont simplement ouvertes, débarrassez-vous-en".

Pourquoi est-ce important ? Évidemment, la poussière s'y accumule plus vite, rendant le nettoyage plus difficile et long. Surtout, selon Faith Horsman, ces étagères alourdissent la décoration de la maison. Clairement, "si (les objets) sont très colorés, très texturés, très chargé, cela donnera l'impression que votre maison est encombrée et sale", d'après elle. L'experte rappelle avec justesse qu'une maison qui paraît "jolie et bien rangée" n'est pas forcément la plus propre. Ses propriétaires ont simplement réussi à "bien cacher leurs affaires."

Bien sûr, il n'est pas question de jeter immédiatement toutes vos étagères. Si vous pouvez éviter d'en acheter de nouvelles, c'est idéal. Mais si vous ne pouvez vous en passer, l'experte conseille de ranger les objets dans des paniers ou des bacs en osier de même style. De cette manière, tout ce qui se trouve sur vos étagères est organisé, créant une harmonie visuelle. Vous n'avez pas non plus à sacrifier tous vos bibelots préférés. Son conseil est d'en mettre deux à la fois. Vous pouvez même changer les objets chaque semaine ou chaque mois pour varier le plaisir.

Ce concept s'applique au delà des étagères ouvertes. Comme elle l'explique dans l'émission Today, c'est le désordre en générale qui donne un aspect négligé. C'est pourquoi elle recommande d'arrêter de laisser traîner des objets du quotidien : ne laissez plus vos médicaments ou produits de beauté sur le comptoir de la salle de bain, ni vos chaussures s'entasser près de la porte d'entrée. En d'autres termes, prenez l'habitude de ranger immédiatement ce que vous utilisez, hors de votre vue.