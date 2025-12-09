Il y a 48 ans, personne n'y a cru : ce film a pourtant lancé l'une des plus grandes sagas de tous les temps

En 1977, sortait un film qui allait révolutionner le cinéma et lancer l'une des plus grandes franchises de tous les temps.

Difficile de prédire si un film va cartonner au box-office. D'autant plus quand le projet est totalement inédit. Il y a 48 ans, ce long-métrage inédit a coûté 11 millions de dollars... et a rapporté 775 millions de recettes. Ce succès retentissant a permis de développer une franchise qui est restée très lucrative au fil des ans jusqu'à devenir culte et à entrer dans la culture populaire. Et pourtant, ce space opéra de science-fiction était loin de convaincre les spécialistes du milieu avant sa sortie officielle, loin de là.

"Si on m'avait dit que quarante ans après, ce serait encore un hit, je n'y aurais jamais cru", avouait en 2015 le producteur Gary Kurtz en évoquant le succès de Star Wars. Avant la sortie de l'épisode IV, qui va lancer la saga en 1977, personne ne croyait au projet : les dirigeants de la 20th Century Fox avaient été très difficiles à convaincre et avaient aligné 8 millions de dollars, prévoyant une sortie dans seulement quelques salles de cinéma. Ils n'y croient tellement pas qu'ils abandonnèrent à George Lucas les droits sur tous les produits dérivés. Une erreur stratégique, lorsqu'on sait aujourd'hui à quel point la franchise repose sur le succès de nombreux jouets, figurines et goodies.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 25/11/2025)

Premier volet de la trilogie originale, La Guerre des étoiles (connu à parti de 1981 sous le titre Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir) introduit pour la première fois les personnages de Luke Skywalker, Han Solo, la Princesse Leia et Dark Vador, alors qu'une Alliance rebelle tente de détruire l'arme de l'autoritaire Empire galactique, l'Etoile noire. Les jalons de la franchise sont alors posés.

Pourtant, la production de ce space-opera galactique n'a pas été de tout repos. Comme personne ne croyait au succès du film, quatre ans vont s'écouler entre le début de l'écriture du premier scénario et la sortie. George Lucas va devoir monter sa propre agence d'effets spéciaux, Industrial Light & Magic, pour faire des économies. Le tournage sera particulièrement complexe, les effets spéciaux prendront plus du temps que prévu, le montage devra être retravaillé et le projet prendra in fine beaucoup de retard. A tel point que le réalisateur lui-même perdra un temps la foi.

George Lucas était tellement inquiet que son projet soit un échec qu'il partira en effet en vacances à Hawaï le jour de la sortie d'Un nouvel espoir, le 25 mai 1977, pour éviter l'humiliation. Mais le public a été impressionné de découvrir ce film de science-fiction d'un genre nouveau, totalement épique et adapté aux fans du genre et au grand public. Les spectateurs seront sensibles aux scènes d'action, au bestiaire et à l'univers, à l'humour et aux thèmes universels développés. Résultat : il y avait la queue devant les quelques cinémas qui le projetaient, et le film est finalement resté à l'affiche pendant un an aux Etats-Unis.

Parmi les 775 millions de dollars de recettes engendrés, on compte également plus de 3 millions d'entrées en France (sans compter les ressorties), preuve que le succès s'est exporté. Star Wars épisode IV : Un nouvel espoir remportera six Oscars. Le début d'une longue aventure cinématographique, qui donnera naissance à 8 films sortis au cinéma (suites, prequels et spin-off), plusieurs séries en streaming, et des milliards de dollars au box-office. Une véritable success story comme seul le cinéma peut en inventer.