Nos grands-parents le faisaient chaque hiver : faire bouillir des peaux de clémentine et de la cannelle, ça change tout dans la maison

Nos grands-parents savaient comment utiliser les peaux des agrumes, comme les clémentines. Cette astuce change tout dans la maison !

"De mon temps, on avait des clémentines à Noël sous le sapin et on était très heureux". Qui n'a jamais entendu cette remarque typique des fêtes qui a désormais plutôt tourné à la blague entre générations ? Il n'empêche qu'elle n'est pas totalement fausse. Voici d'ailleurs une recette de grand-mère que nos anciens utilisaient l'hiver, notamment autour de Noël quand les agrumes, produits de fête par excellence, garnissaient enfin la table. Hors de question de les jeter après les avoir consommés, les peaux et écorces pouvaient alors avoir une utilisation toute trouvée !

Les alternatives maison aux produits chimiques ont la cote. Réalisables avec des ingrédients que l'on trouve dans presque tous les foyers, elles sont plus écologiques et souvent plus économiques. Celle-ci ne déroge pas à la régle car les écorces d'agrumes, comme celles d'orange, de mandarine ou de clémentine, se révèlent être de précieux alliés pour embaumer la maison.

Pour préparer ce mélange parfumé, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

1 litre d'eau

Des écorces de mandarine ou clémentine (la quantité dépendra de l'intensité d'arôme souhaitée)

2 bâtons de cannelle

Et voici comment procéder ! Mélangez tous les ingrédients dans une casserole. Laissez mijoter à feu doux pendant 15 minutes, à découvert, en laissant les portes ouvertes pour que l'arôme se répande dans toute la maison. Une fois le mélange refroidi, filtrez-le et versez-le dans un flacon pulvérisateur.

Votre désodorisant d'intérieur naturel est prêt ! Vaporisez-le sur vos tapis, rideaux, coussins... Fini les mauvaises odeurs, surtout après les fêtes où les repas gargantuesques (et odorants) dégagent rapidement des vollutes peu agréables. Ce mélange créera rapidement une atmosphère rafraîchissante, relaxante et chaleureuse. Sans avoir besoin de vaporiser un produit chimique ou d'aérer pendant des heures... Et si vous voulez moderniser un poil cette recette, sachez que vous pouvez aussi glisser dans le vaporisateur quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix.