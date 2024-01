Ce geste simple sur votre plante d'intérieur préférée vous garantit de belles fleurs cet hiver

Les jardiniers le savent bien, cette erreur lors de l'entretien des plantes d'intérieur peut être fatale. Voici le conseil d'expert pour en prendre soin cet hiver.

Cette année, c'est décidé, vous aurez davantage la main verte ! Ce n'est pas si sorcier, à condition de connaitre quelques astuces et de faire les bons gestes. Commencez par des plantes faciles d'entretien. En voici une à découvrir. Connue pour ses magnifiques grandes fleurs aux pétales rouges, cette plante est généralement plantée à partir de bulbes, mais des bulbes adultes sont également disponibles à l'achat. Egalement connues sous le nom de plantes hippeastrum, elles sont très appréciées pour leurs jolies fleurs, mais aussi car elles peuvent fleurir année après année lorsqu'elles sont correctement entretenues. Cette plante, c'est l'amaryllis.

L'amaryllis, l'un des bulbes à fleurs les plus faciles à cultiver et à entretenir, mais une erreur d'arrosage peut lui être fatale. Pour vous aider à prendre soin de cette plante festive, voici le bon geste à adopter ces prochains jours. Pendant les mois d'hiver, l'arrosage doit être moins important. il ne faut jamais laisser la plante reposer dans l'eau car cela peut entraîner la pourriture des racines et la mort de la plante. Pour vérifier si vous avez eu la main trop lourde, il suffit ainsi de vérifier le niveau d'eau et d'humidité. Les professionnels conseillent même que la terre soit à peine humide.

Avant d'arroser, vérifiez avec votre doigt que la terre est complètement sèche. Si elle est encore légèrement humide, ce n'est pas la peine de l'arroser. Si votre plant commence à faire la tête, c'est très certainement que votre amaryllis a eu trop d'eau. Veillez à bien faire sécher la terre avant de l'arroser de nouveau. Un autre point important pour éviter de faire pourrir votre plante est de veiller à ne pas mouiller la partie du bulbe visible au-dessus du sol. Une fois que vous l'avez arrosée, laissez l'excès d'eau s'écouler complètement en prenant soin de ne jamais laisser votre amaryllis reposer dans l'eau.

Autre petit piège à éviter : l'exposition. Pour prendre soin de cette plante, veillez à la conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, à une température ambiante pas trop élevée, loin d'une source de chaleur. Il est important d'essayer de limiter au minimum les changements brusques de température ambiante, car les plants d'amaryllis n'aiment pas les courants d'air ou la chaleur. Vous pouvez aussi retourner régulièrement le pot pour éviter que la tige florale ne pousse vers la lumière. Tous ces conseils sont d'ailleurs valables pour la plupart des plantes d'intérieure en hiver. Un excès d'arrosage peut rapidement les faire mourir...