Européennes 2024 : derniers jours de campagne, le discours de Jordan Bardella perturbé par des militantes féministes

Tentant de purger une partie de l'électorat de la candidate des Écologistes, Fabien Roussel, dont le sens de la formule n'est plus à refaire, a étrillé la tête de liste des Verts. "Faire de l'écologie tout en restant dans le capitalisme, ce n'est pas possible", a-t-il expliqué. Puis d'ajouter : "C'est pour ça que nous sommes les vrais écolos de cette campagne : les écolos-cocos."

Alors que la campagne des Verts peine à décoller, et que la liste est créditée aux alentours de 7% des intentions de vote selon les derniers sondages, les Écologistes se sont vantés sur scène d'avoir le meilleur bilan de la mandature qui s'achève. "Nous avons le meilleur bilan. Nos députés sortants sont les plus actifs", a déclaré le maire EELV de Grenoble, Éric Piolle.

Pour leur dernier grand meeting avant le scrutin du 9 juin prochain, les Écologistes se sont réunis aux Docks d'Aubervilliers entourés de leurs sympathisants. Sur scène, les co-listiers de Marie Toussaint ont chacun leur tour pris la parole pour parler de leurs combats, mais aussi adresser quelques punchlines à leurs adversaires politiques. "L'écologie politique, c'est dire plus tôt ce que tout le monde comprendra trop tard", a affirmé Flora Ghebali, entrepreneuse et à la 11e place sur la liste pour les élections européennes.

16:29 - Reprendre le contrôle de notre "politique migratoire"

Thème phare de sa campagne, Jordan Bardella a profité de sa prise de parole pour parler de l'immigration. "Notre civilisation peut mourir si nous ne reprenons pas rapidement et maintenant le contrôle de notre politique migratoire", a-t-il expliqué. Sur scène, la tête de liste RN a jugé que "l'effacement de la France" avait déjà démarré. Et de préciser : "Dans d'innombrables quartiers, les Français ne reconnaissent plus le pays qui les a vu grandir (...) Si la France se met à devenir le pays de tout. le monde, alors demain elle ne sera plus le pays de personne."