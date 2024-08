Cette plante au drôle de nom éloigne les mouches et les moustiques - presque aucun entretien

Cette plante mériterait d'être mieux connue. Sa forte odeur repousse les mouches de chez vous. elle possède aussi d'autres atouts, comme celui d'être très résistante et de nécessiter peu d'entretien.

En été, les mouches et les moustiques deviennent particulièrement agaçants. Entre leur bourdonnement incessant, et le fait qu'ils envahissent nos espaces de vie, ils font partis des insectes dont on veut se débarrasser à tout prix ! Outre l'inconfort qu'ils provoquent, les mouches et les moustiques peuvent également être porteurs de bactéries et de maladies, rendant leur présence non seulement désagréable mais aussi potentiellement nuisible pour notre santé.

Leur multiplication rapide et leur capacité à trouver les moindres recoins où se cacher rendent la lutte contre ces insectes d'autant plus difficile, faisant de chaque été une bataille constante pour maintenir notre environnement propre et agréable. Heureusement, il existe des solutions pour les éloigner sans avoir recours à la tapette toutes les deux minutes. L'une d'elle est une plante qui mériterait d'être plus connue. Il s'agit de la "rue", scientifiquement connue sous le nom de Ruta graveolens.

© wiha3 - stock.adobe.com

Son nom insolite attire immédiatement l'attention, mais ce sont ses qualités pratiques qui la rendent véritablement précieuse. En effet, cette plante aromatique possède une multitude d'atouts, notamment sa capacité à éloigner les mouches, moustiques et autres insectes indésirables, sa grande résistance et son entretien minimal.

Et oui, cette plante devrait être dans tous les jardins pour être utilisée pour ses pouvoir répulsifs. Ses feuilles dégagent une odeur puissante et légèrement désagréable pour les insectes, ce qui en fait un allié de choix pour maintenir les mouches et les moustiques à distance. Les huiles essentielles présentes dans la rue, telles que la rutin et la graveoline, agissent comme un véritable bouclier contre ces nuisibles volants et même certains parasites des plantes.

Autre avantage : cette plante est vraiment facile à vivre, demande très peu d'entretien et est très résistante, ce qui la rend idéale pour les jardiniers novices ou pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à l'entretien de leurs plantes. Elle préfère un emplacement en plein soleil ou à mi-ombre et un sol bien drainé. Une fois plantée, elle nécessite peu d'arrosage et ne demande pas de fertilisation particulière.