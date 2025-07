Cette épice vaut de l'or dans le jardin : voici comment utiliser cette astuce de grand-mère sur vos plantes

Bien utilisée au jardin, cette épice peut être la solution à de nombreux problèmes. Elle agit comme antifongique, cicatrisant, et répulsif

Nos grands-mères avaient plus d'un tour dans leur sac, surtout quand il s'agissait de trouver des astuces pas chères et efficaces pour le jardin. Parmi ces astuces, il y en a une qui traverse les générations et qui continue de faire ses preuves : l'utilisation d'une épice que l'on trouve dans toutes les cuisines : la cannelle. Vous n'imaginez pas tout ce qu'elle peu faire au jardin !

La cannelle, on la connait tous, surtout en cuisine, un peu moins au jardin. Son parfum évoque les gâteaux aux pommes et le pain d'épices. Saviez-vous qu'elle pouvait être une alliée précieuse au jardin si elle est bien utilisée ? Non seulement elle favorise la croissance des plantes, mais elle les protège aussi des parasites et des maladies. C'est pourquoi nos grands-mères avaient l'habitude d'utiliser des bâtons de cannelle dans leur jardin chaque printemps . Résultat ? Des plantes vigoureuses et en bonne santé, et une récolte abondante. Cette épice vaut vraiment de l'or.

Les environnements humides sont des conditions idéales pour le développement des moisissures. Heureusement, la cannelle peut efficacement ralentir leur propagation. Saupoudrée sur la terre ou directement sur les plantes, elle aide à prévenir ou à traiter les maladies fongiques comme le mildiou, la fonte des semis ou l'oïdium.

© FotoHelin - stock.adobe.com

Elle permet de lutter contre certains nuisibles

Si l'odeur de la cannelle est agréable pour les humains, elle est insupportable pour les petites bêtes comme les fourmis, les pucerons, les moustiques, les moucherons et autres insectes nuisibles, qui préfèrent éviter la cannelle. Si vous remarquez que des visiteurs indésirables commencent à envahir vos plantes, saupoudrez simplement un peu de cannelle moulues autour de vos pots ou au pied de vos plantes pour tenir les petites bêtes à distance.

Elle favorise la guérison et la régénération des plantes

Il arrive parfois lors de la taille ou d'autres travaux de jardinage, d'endommager accidentellement les racines ou les tiges des plantes. La cannelle agit alors comme un cicatrisant naturel. Saupoudrez-en un peu sur la plaie pour favoriser la guérison et éviter l'infection. Cette technique est particulièrement utile pour les plantes d'intérieur, les succulentes et les arbres fruitiers.

Elle aide à la croissance

De nombreux jardiniers utilisent des produits chimiques pour fertiliser leurs plantes. Préférez des solutions naturelles comme la cannelle. Lors de la plantation, saupoudrez simplement une fine couche de cannelle sur les graines et admirez vos plantes s'épanouir.