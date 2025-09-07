Conseil aux jardiniers : pourquoi certains mettent un morceau de moquette dans leur jardin en septembre ?

Un conseil peu connu mais pourtant très sérieux est appliqué par des jardiniers avisés en septembre : mettre un morceau de moquette ou de tapis dans le jardin. Voici pourquoi.

Si l'on pense à prendre soin de son gazon ou de ses plantes après les chaleurs de l'été, à ranger peu à peu salons de jardin et autres outils phares de l'été, à surveiller la bonne période pour tondre la pelouse, un autre conseil plus surprenant vaut la peine d'être suivi selon les experts. Et il est à faire dès maintenant, en ce début du mois de septembre !

Ce conseil nous vient d'Outre-Manche et plus particulièrement de la très réputée National Trust britannique. Cet organisme qui gère plus de 200 jardins britanniques a recommandé cette pratique peu conventionnelle à tous les jardiniers du pays : mettre un morceau de moquette ou de tapis dans le jardin en septembre. Et on ne parle pas d'un paillasson devant une baie vitrée ou une porte mais bien de moquette à placer dans des endroits très particuliers du jardin ! Voici pourquoi : cela vise à préparer le printemps au mieux.

Un porte-parole de l'organisme a expliqué la raison dans un post publié l'an dernier : "Laisser les massifs vides avec un sol exposé durant l'hiver n'est pas bon pour la santé du sol. Paillez les potagers et parterres de fleurs vides pour les protéger." Le paillage est une technique bien connue des jardiniers. Elle consiste à déposer une couche épaisse de matériau en vrac sur la terre des massifs ou des pots. Cela permet de limiter la pousse des mauvaises herbes, de mieux retenir l'humidité, d'améliorer la qualité du sol et de protéger les racines du gel. Si beaucoup utilisent pour cela du compost, des copeaux de bois, du fumier ou du terreau de feuilles, il est possible d'opter aussi pour de la moquette ou du carton... Surtout dans un cas particulier !

En cas de sol très envahi par les mauvaises herbes, plutôt que de désherber au préalable, il peut-être judicieux de le recouvrir d'un morceau de moquette en laine ou à défaut, d'un carton. "Vous pouvez aussi couvrir les massifs d'une couche de carton ou de moquette en laine pour laisser les mauvaises herbes se décomposer, prêts pour les plantations au printemps", ajoute le porte-parole de la National Trust. Il glisse d'ailleurs un dernier petit mais précieux conseil : "Si possible, évitez de bêcher la terre car cela perturbe sa structure et les organismes qui y vivent." Reste ensuite à préparer vos plantations en réflechissant aux espèces et aux périodes via des bulbes ou des plantes printanières.