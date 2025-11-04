Ces 3 plantes d'intérieur peuvent vous aider à traverser l'hiver en pleine forme

En plus d'ajouter une touche de verdure à votre intérieur, ces trois plantes sont les bienvenues avant l'hiver.

Elles apportent un peu de verdure bienvenue à l'approche de l'hiver : nos plantes d'intérieur sont donc à chouchouter à cette saison. Rien de mieux que d'intégrer des plantes d'intérieur et une petite routine de jardinage à l'abri du froid pour rester en pleine forme ! "Les plantes émettent des composés et des aérosols qui peuvent renforcer le système immunitaire" explique Kelly Warnick, horticultrice auprès de l'American Horticultural Therapy Association (AHTA), au magazine Homes & Gardens. En voici trois qui, selon Kelly Warnick, sont incontournables.

Le Palmier Areca est souvent considéré "comme la meilleure pour purifier l'air et améliorer sa qualité" selon l'horticultrice basée à Chicago. Paradoxalement formé de moisissures, il absorbe des composés nocifs comme le xylène et le toluène tout en libérant de l'oxygène. C'est donc un excellent purificateur d'air ! Facile à entretenir, il suffit de les placer dans un endroit lumineux sans soleil direct et de les maintenir dans un niveau d'humidité constant mais sans excès d'eau.

Les peperomia (ou plantes radiateurs), elles, sont idéales pour le bien-être mental puisqu'elles stimulent la production de sérotonine et d'endorphine au toucher grâce à sa texture unique. Une étude de la NASA de 1980 a révélé que ces plantes réduisent jusqu'à 47% les niveaux de formaldéhyde (un gaz toxique couramment présent dans les matériaux de construction et les cosmétiques) à l'intérieur des bâtiments. Pour l'entretenir, placez-la dans un endroit entre 18 et 24 °C avec une lumière vive, mais indirecte. Rempotez-les régulièrement à mesure qu'ils grandissent pour enrichir leur terreau en bactéries et éviter qu'ils ne manquent d'espace dans leur pot.

Les broméliacées, plantes d'intérieurs préférées de notre experte, sont enfin connues pour éliminer les toxines de l'air, notamment le formaldéhyde et le benzène (un cancérogène pour l'homme). Grâce à leur réservoir central, elles absorbent l'excès d'humidité dans l'air, ce qui permet de limiter l'humidité et la croissance des moisissures et, par conséquent, les problèmes respiratoires. Ces plantes tropicales sont particulièrement faciles à entretenir.

Leur capacité à stocker l'eau permet de les arroser moins fréquemment. Elles s'adaptent à des conditions de faible luminosité, même si elles préfèrent un endroit plus lumineux.