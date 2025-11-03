Marre du froid ? C'est la destination la plus chaude d'Europe, soleil hivernal garanti

C'est l'endroit idéal où passer l'hiver au soleil en Europe selon les experts du voyage.

L'hiver approche et vous en avez déjà marre des premiers frimas ?! Une évasion au soleil s'impose urgemment, avant de vous transformer en glaçon géant privé de vitamine D. La bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin de vous envoler très loin pour retrouver la chaleur.

Contrairement aux idées reçues, l'Europe regorge de pépites où le soleil brille même l'hiver. Bien qu'elles n'atteignent pas les sommets de 30°C de l'été, ces villes ou régions qu'ont recensées les experts du voyage de Time Out promettent un soulagement immédiat face à la météo désagréable que vous subissez au quotidien.

Las Teresitas et le pittoresque village de San Andrés à Tenerife dans les Îles Canaries, Espagne. © Freesurf - stock.adobe.com

Championnes de la chaleur en Europe, les îles Canaries dominent le classement Time Out des meilleures destinations européennes où profiter du soleil en hiver. Leur situation géographique y est pour beaucoup, plus proches de l'Afrique que du continent européen, bien qu'appartenant à l'Espagne.

Comme l'affirme Liv Kelly, journaliste chez Time Out, "l'hiver est à peine un concept dans cet archipel espagnol bordé de plages et baigné de soleil". Avec des températures avoisinant les 21 degrés, vous pourrez troquer votre pull de Noël pour un maillot de bain les pieds dans le sable !

Superbe vue matinale des îles de Lobos et de Lanzarote depuis la plage de Corralejo (Grandes Playas de Corralejo) à Fuerteventura, dans l'archipel des Canaries, en Espagne. © Juergen Wallstabe - stock.adobe.com

Mais l'archipel des Canaries est vaste, composé de 8 îles principales et de plusieurs îlots. Si le soleil est votre priorité, mettez le cap sur Tenerife, "la plus grande et la plus visitée des îles, qui regorge de complexes hôteliers". Les stations balnéaires du sud-ouest de l'île comme Playa de las Américas, Los Cristianos ou Costa Adeje bénéficient d'un microclimat plus chaud et plus sec que le nord. Abritées du vent, elles offrent les conditions idéales pour profiter de la baignade même en plein hiver.

Autrement, vous pourrez opter pour La Palma si vous recherchez le calme, Lanzarote si vous êtes en quête de nature et de paysages volcaniques ou Fuerteventura pour des sessions de sports nautiques inoubliables.

La Riviera albanaise avec sa mer turquoise, ses plages de sable fin et sa végétation d'un vert éclatant. © Vance - stock.adobe.com

Derrière les Canaries, la Riviera albanaise décroche la deuxième place du classement de Time Out, avec ses eaux turquoise spectaculaires et ses villages pittoresques - dont certains sont classés à l'Unesco - qui "brillent davantage sans la foule estivale". Si les températures y sont moins chaudes, avoisinant les 15 °C en journée, ce sera l'endroit parfait pour tout voyageur en quête de sérénité, de prix doux et de paysages authentiques. En effet, cette côte demeure une perle de la Méditerranée encore préservée du tourisme de masse.

En troisième position du classement de Time Out, Madère, surnommée à juste titre "l'île du printemps éternel", garantit le même climat stable et agréable toute l'année, donc même en plein hiver, autour de 20 degrés. Cette île est un véritable oasis de verdure idéale pour la randonnée et le farniente au soleil. Vous avez l'embarras du choix !