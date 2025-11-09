Ces 5 plantes sont à tailler en novembre, après ce sera trop tard

Alors que certaines attendront le printemps, ces 5 plantes sont à tailler sans délai.

En novembre, le froid s'installe, le jardin se prépare à hiberner... mais ce n'est pas pour autant le moment pour le jardinier de l'abandonner. Ces premiers gros frimas sont même le signal pour enfiler les gants et chouchouter nos plantes ! Un petit coup de sécateur est même la bouffée d'air frais qu'il faut à vos plantes avant l'hiver. Avec ce petit geste, elles respirent mieux pour combattre les maladies, profitent au maximum du soleil, et préparent ainsi une croissance saine au printemps.

La règle essentielle ? Eviter de tailler lorsque du gel ou des chutes de neige sont prévus ! Comme le rappelle l'experte Melissa Quinney à Country Living, cela peut être fatale si elles gèlent avant de cicatriser. Et pas question de tailler sévèrement ! Il s'agit seulement d'éliminer ce qui est mort ou malade. Attention, toutes les plantes n'ont le luxe d'avoir une petite coupe avant l'hiver. Certaines sont à tailler plutôt au printemps. Comment faire le bon choix ? Pour éviter toute confusion, l'experte a partagé la liste des plantes à bichonner sans faute en novembre.

Les arbres fruitiers sont les premiers à bénéficier de ce grand nettoyage. Coupez sans hésiter les branches mortes ou malades. C'est la meilleure armure pour réduire le risque d'infections fongiques pendant l'hiver. N'oubliez surtout pas de nettoyer vos sécateurs et ébrancheurs entre chaque coupe d'arbre pour éviter la propagation d'infections ! Les travaux de tailles importants, eux, doivent attendre la période de dormance hivernale complète.

© gorgev

Le rosier aussi doit aussi être coupé légèrement en cette période, afin de le protéger des vents d'hiver pouvant le déraciner et l'endommager. Supprimez ce qui est mort ou qui se croise, et raccourcissez les tiges saines d'environ un tiers. Cette taille légère permet à votre rosier de mieux respirer et de réduire les risques de maladies fongiques. Pour la structure principale, le gros travail attendra le réveil printanier !

Bonne nouvelle : vous pouvez tailler les hortensias à floraison estivale ! Coupez les fleurs fanées et si vous remarquez des vieilles tiges ligneuses (dures comme du bois), enlevez-les aussi. Niveau taille, partez juste au-dessous d'une paire de bourgeons sains, en faisant attention de ne pas enlever trop de nouvelles pousses. Méfiance, ne touchez surtout pas aux variétés printanières ! Leurs boutons floraux se forment sur le vieux bois : si vous coupez maintenant, vous jetez purement et simplement la floraison de l'année prochaine.