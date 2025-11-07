Les légumes frais ne sont pas toujours les meilleurs, voici dans quels cas il vaut mieux choisir le surgelé

On a tendance à considérer les produits surgelés comme moins bons pour la santé que les produits frais. Qu'en est-il vraiment ?

Les fruits et légumes sont bons pour la santé, c'est pour cela qu'il est recommandé d'en manger au moins 5 portions par jour. Jusqu'ici, on ne vous apprend rien. Mais il est parfois difficile de savoir où acheter ses fruits et légumes : faut-il forcément privilégier les produits frais au marché ou chez le primeur, des produits locaux et de saison, ou encore des produits surgelés ? La réponse à cette question n'est pas tranchée : cela dépend des produits.

Certains légumes, en particulier ceux très riches en eau, se prêtent mal à la congélation : la tomate, le concombre, la salade ou encore le radis. Il est donc plutôt recommandé de les acheter frais, et dans l'idéal en circuit court et de saison, afin d'éviter qu'ils aient fait un long voyage pendant lequel ils ont tendance à perdre de leurs nutriments.

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est parfois préférable de se tourner vers les produits surgelés. "Avec le transport, le stockage en entrepôt, sur les étals des supermarchés, et dans notre cuisine, plusieurs jours, voire plusieurs semaines peuvent passer entre la cueillette et l'assiette. On se retrouve alors avec des fruits et légumes qui perdent souvent plus de la moitié de leur teneur en certaines vitamines, a expliqué le nutritionniste Boris Hansel au Point. La vitamine C est la plus fragile et des études montrent que les surgelés en contiennent au moins autant et parfois davantage que leurs équivalents frais, quelques heures après la cueillette". Le ministère de la Santé d'ailleurs l'affirme aussi : "Pour la santé, les fruits et légumes en conserves ou surgelés sont aussi bons que les produits frais !"

A l'inverse, "les légumes ou fruits surgelés sont cueillis à pleine maturité. Ils conservent entre 80 à 90 % de leurs nutriments, à condition qu'ils soient achetés bruts", précise le diététicien-nutritionniste et créateur de contenus @Eliott.diet. Il rappelle bien sûr que "cela ne veut pas dire que les légumes frais ne sont pas bons. S'ils sont locaux, de saison et consommés rapidement ils restent excellents" pour la santé.

Par contre, des vigilances sont à prendre avec la congélation. D'abord, il ne faut pas congeler des aliments chauds et attendre qu'ils refroidissent avant de les congeler (sans attendre trop longtemps car des bactéries peuvent se développer). Ensuite, il est essentiel de bien respecter la chaîne du froid lors de l'achat de produits surgelés, ainsi que les durées recommandées de congélation. Enfin, il ne faut surtout pas recongeler un produit décongelé.