Cette erreur vous coûte vos hortensias : ils ne produiront "aucune fleur" au printemps

Ce geste courant chez beaucoup de jardiniers empêche la croissance de certains hortensias.

Les hortensias figurent parmi les arbustes préférés des jardiniers. Et c'est logique, leur floraison spectaculaire, généreuse et durable a de quoi impressionner !

Pourtant, au retour du printemps, la déception est parfois immense face à un arbuste qui reste désespérément vert, sans la moindre touche de couleur. Le tout alors que vous pensiez pourtant avoir prodigué les meilleurs soins à votre plante durant l'hiver.

Pourquoi votre hortensia n'a produit aucune fleur alors que vous pensiez avoir tout bien fait ? S elon Ben Hilton, fondateur et rédacteur en chef de The Gardening Fix , l'explication réside souvent dans un geste que vous pensiez salvateur mais qui s'avère fatal pour la floraison.

© manuta

Tailler l'hortensia est une étape essentiel pour qu'il soit beau et produise de belle fleur. Mais cela peut être totalement l'inverse quand celle-ci est faite au mauvais moment et sur les mauvaises variétés. "T ailler les hortensias au mauvais moment de l'année représente assurément l'erreur la plus coûteuse", affirme l'expert à The Express.

En voulant trop bien faire, certains jardiniers coupent par inadvertance les boutons floraux des hortensias, ce qui a pour conséquence que celles-ci ne produisent "aucune fleur du tout" selon lui. D'autant plus qu'en hiver, votre hortensia taillé pourrait souffrir de périodes de gel.

C'est notamment le cas pour les variétés les plus populaires, comme l'hortensia à grandes feuilles ou l'hortensia à feuilles de chêne. Elles fleurissent sur le bois de l'année précédente et doivent ainsi être tailler juste après la floraison, en automne. L'entretien doit donc se limiter à un léger nettoyage, en retirant uniquement le bois mort et les fleurs fanées sans toucher au reste de la structure. Car si vous coupez les bourgeons en formation, vous n'aurez tout bonnement pas d'hortensia au retour des beaux jours. Vous devrez attendre encore un an pour revoir des bourgeons prêts à fleurir.

À l'inverse, d'autres variétés comme les hortensias paniculés ou arborescents se montrent beaucoup plus tolérantes. Ces dernières fleurissent sur le bois de l'année, ce qui signifie que vous pouvez les tailler sans crainte à la fin de l'hiver ou au tout début du printemps. Elles supportent même une taille sévère, pouvant aller jusqu'à la moitié de leur volume, ce qui stimulera la naissance de nouvelles tiges vigoureuses.