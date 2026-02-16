Beaucoup font l'erreur : mettre des cailloux dans ces pots est fatal pour vos plantes

Vous pensez sûrement que ça va aider vos plantes. C'est totalement l'inverse !

Le premier réflexe de tout bon jardinier, qu'il pleuve ou qu'il arrose ses plantes, est de vérifier si ses plantes ont bien les pieds au sec. Autrement dit, si le système de drainage fonctionne bien.

C'est une préoccupation tout à fait légitime car le drainage est la clé d'une plante en bonne santé, qu'elle soit en extérieur ou en intérieur. Il permet à l'eau de bien s'évacuer afin de laisser les racines de la plante sécher. Sans lui, l'eau stagne au fond du pot et asphyxie les racines : les feuilles jaunissent, se ramollissent, les racines pourrissent ou des maladies dues aux champignons finissent par condamner votre protégée.

Pour éviter ce désastre, on compte généralement sur les trous d'évacuation situés sous le pot. Ils sont présents sur la plupart des pots données en achetant la plante. Sinon, il faut choisir un nouveau pot pour que les racines soient bien au sec. Une autre astuce très populaire, souvent relayée par les jardineries depuis des années, consiste à ajouter un lit de drainage au fond du contenant.

© audi100znam

Concrètement, il s'agirait de déposer une couche de graviers, de tessons de pot ou de billes d'argile au fond du pot, avant de recouvrir ce niveau par du terreau mélangé à de l'engrais. Cette couche est censée occuper environ 20 % du volume de la jardinière pour faciliter le passage de l'eau.

Mais en voulant trop bien faire, de nombreux amateurs commettent l'erreur fatale de faire ce lit de drainage dans un pot qui contient déjà des trous. Conséquence ? Ceux-ci sont bouchés à cause de ces fameux cailloux : au lieu de s'écouler, l'eau se retrouve bloquée et stagne justement là où elle est la plus dangereuse, c'est-à-dire au contact direct des racines. Outre l'humidité, cette couche de drainage inutile vole également une place précieuse dans le pot. Pour une plante déjà à l'étroit, perdre un cinquième de son espace vital force les racines à s'enrouler sur elles-mêmes ou à stopper leur croissance.

Alors retenez bien : c'est l'un ou l'autre, mais jamais les deux, et surtout dans un pot à la bonne taille ! Le système le plus efficace reste de loin le pot percé, puisqu'il permet accessoirement de savoir si vous avez trop arrosé votre plante. Si votre contenant préféré n'en a pas, n'hésitez pas à percer vous-même quelques trous au fond. Pensez simplement à placer une soucoupe pour protéger votre sol, sans oublier de la vider régulièrement pour laisser votre plante sécher.