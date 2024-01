Ce petit geste quotidien fait faire des économies, même en plein hiver

Des experts rappellent que cela peut-être source de belles économies.

Des gestes simples qui ne prennent qu'une minute peuvent changer beaucoup de choses chez vous... et vous permettre de faire des économies. Economiser de l'argent au quotidien, c'est possible et il ne suffit pas de faire attention à la température enregistrée de votre chauffage ou à votre consommation d'eau. Un autre geste tout aussi facile peut faire la différence : mieux aérer son logement. Encore faut-il savoir comment...

Aérer son logement chaque matin, alors que les températures hivernales ou la pluie et l'humidité de l'hiver sont là peut paraître particulièrement énergivore, surtout avec la hausse des prix de l'énergie, électricité comme gaz. Pourtant, bien que cela puisse sembler contre-intuitif, cette simple action conduit bien à faire des économies significatives. L'ADEME a ainsi livré ses recommandations et insiste sur la nécessité de renouveler l'air de son logement. Outre l'aspect plus sain d'un intérieur aéré et à l'air renouvelé, vous agissez directement sur le chauffage de votre logement en aérant efficacement au quotidien.

La raison est simple, nos activités quotidiennes à la maison ont très rapidement un impact sur la qualité de l'air intérieur. Celle-ci est souvent inférieure à celle de l'air extérieur, notamment à cause des polluants contenus à l'intérieur (peintures et revêtements, meubles...) mais aussi par nos simples activités quotidiennes. La lessive avec le linge à sécher ou la douche mais aussi faire la cuisine produisent de la vapeur d'eau et augmentent l'humidité dans la maison. Cette humidité rend l'air plus difficile à chauffer, entraînant une consommation d'énergie plus élevée pour maintenir une température agréable.

Aérer votre maison tous les jours permet ainsi de renouveler l'air et de réduire cette humidité ambiante, ce qui facilite et accélère le chauffage de l'intérieur. En effet, un air plus sec se réchauffe plus rapidement et efficacement, réduisant ainsi la consommation d'énergie nécessaire pour maintenir une température confortable. Pas besoin en plus d'ouvrir toutes vos fenêtres pendant une heure. La déperdition de chaleur serait alors trop importante et vous risquez de refroidir vos murs et d'y faire stagner de l'humidité.

Comment faire et combien de temps faut-il aérer son logement chaque jour ? Selon l'ADEME, il est conseillé d'ouvrir vos fenêtres pendant 5 à 10 minutes chaque jour. Cela suffit pour renouveler efficacement l'air ! Si vous avez une double exposition, ouvrez des deux côtés pour créer un courant d'air et permettre un renouvellement de l'air encore plus rapide. Le moment idéal pour le faire est le matin ou tard le soir, pour évacuer l'humidité de la nuit puis de toute la journée.

Après avoir aéré, attendez quelques minutes avant de rallumer le chauffage. Ce geste simple, souvent perçu comme une source de gaspillage, peut en réalité contribuer à des économies notables sur les factures d'énergie. Cette action rapide contribue non seulement à un meilleur confort thermique, mais aussi à une réduction de votre empreinte énergétique. Alors, la prochaine fois que vous hésitez à ouvrir vos fenêtres par temps froid, rappelez-vous que ces quelques minutes d'aération quotidienne peuvent avoir un impact non négligeable sur vos factures d'énergie !