Que signifie ce symbole sur l'étiquette des vêtements ? Beaucoup se trompent

Connaissez-vous vraiment la signification de ce petit triangle présent sur les étiquettes de nombreux vêtements ?

Déchiffrer les étiquettes sur vos vêtements n'est pas anodin. Si certains logos sont faciles à comprendre, d'autres peuvent être source de confusion, entraînant des erreurs de la part de nombreux utilisateurs selon une experte. Les étiquettes des vêtements regorgent ainsi d'informations essentielles pour leur entretien. Pourtant, la signification de certains symboles, comme le fameux triangle, échappe encore à de nombreuses personnes.

"Tout ce que vous devez savoir sur vos vêtements se trouve sur leurs étiquettes. Connaître les symboles peut vous éviter des déconvenues au lavage et faire durer vos vêtements préférés plus longtemps", explique Salah Sun, responsable marketing produit chez Beko.

Le symbole de lavage, symbolisé par un seau rempli d'eau, peut inclure des points ou des chiffres précisant la température recommandée. Une main signifie un lavage à la main, tandis qu'une croix interdit le passage en machine.

Le fer à repasser barré indique qu'il faut proscrire le repassage, avec une croix en-dessous il peut se faire sans vapeur. Les points à l'intérieur renseignent sur le réglage adéquat.

Enfin, le carré fait référence au sèche-linge : vide il y est adapté, avec un cercle la température doit être basse, barré le séchage en machine est à éviter.

Parmi ces symboles parfois déroutants figure le fameux triangle, présent sous diverses formes. Mais que signifie-t-il vraiment ? Voici un décodage de ses différentes déclinaisons :

Un triangle vide : vous pouvez utiliser de la javel pour blanchir ou détacher ce vêtement.

Un triangle barré d'une croix : le tissu n'est pas conçu pour résister à un blanchiment ou à un détachage avec des produits à base de chlore comme la javel. Évitez également les lessives contenant des agents blanchissants (souvent présents dans les lessives en poudre).

Un triangle avec deux lignes diagonales à l'intérieur : le tissu peut supporter un blanchiment, mais uniquement à l'aide de produits à base d'oxygène, sans chlore.

Un triangle avec les lettres "CL" à l'intérieur : la javel avec chlore est autorisée pour l'entretien de ce vêtement.

Un triangle avec "CL" écrit à l'intérieur et barré d'une croix : la javel avec chlore est strictement interdite pour ce textile.

On récapitule ? Le triangle seul autorise la javel, le triangle barré l'interdit complètement. Les mentions complémentaires (lettres ou lignes à l'intérieur) précisent quant à elles les conditions et types de produits blanchissants tolérés.

Vous le saviez ? Bravo, prendre quelques secondes pour lire ces précieuses indications au dos de nos vêtements peut les protéger mais aussi augmenter leur durée de vie dans nos dressings et placards. Ca vaut donc le coup d'y passer quelques secondes !