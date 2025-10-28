Peu de gens le savent : quelle est la fonction du petit trou sur le cadenas ?

Chaque cadenas a cette particularité, un trou minuscule à sa base. Mais à quoi sert-il ?

Que ce soit un petit ou un gros modèle, pour fermer un placard, un casier, ranger son vélo... Le cadenas vient souvent à notre rescousse. On a l'habitude de s'interroger sur sa couleur, sa matière (souvent du laiton), bien moins de s'interroger sur un minuscule détail présent sur chacun d'eux. L'avez-vous remarqué ? Le cadenas comprend un petit trou placé à la base, juste à côté de la serrure. Souvent négligé, presque invisible, ce trou n'a rien d'un simple choix esthétique.

Une idée reçue circule sur le web depuis bien des années : cette véritable légende urbaine assure qu'il s'agit d'un accès secondaire pour ouvrir le cadenas en cas de perte de clé.

Faux, il n'en est rien. Selon les experts en serrurerie, ce petit orifice remplit avant tout une fonction de drainage. Lorsqu'un cadenas est exposé aux intempéries, que ce soit la pluie, la neige ou simplement l'humidité ambiante, l'eau peut s'infiltrer à l'intérieur du mécanisme. Sans évacuation, elle risque de rester piégée dans le corps partiellement creux du cadenas et d'attaquer les pièces métalliques, entraînant à terme une corrosion interne et un blocage.

© 123RF

Grâce à ce trou stratégiquement placé, l'eau peut s'écouler naturellement vers l'extérieur, limitant son temps de contact avec le métal. C'est un rempart efficace contre la rouille, l'un des principaux ennemis de ces dispositifs. Un cadenas rouillé devient vite inutilisable, d'où l'importance cruciale de cette fonction de drainage pour tout usage en extérieur.

Mais les bénéfices de ce petit trou ne s'arrêtent pas là ! En hiver, il joue également un rôle protecteur face au gel. L'eau infiltrée dans un cadenas sans évacuation peut geler et prendre du volume, fissurant ou cassant des pièces internes. En permettant à l'eau de s'échapper, ce trou empêche ces dégâts dus au froid. Une précaution essentielle pour les cadenas installés sur des portails, grilles ou espace exposés aux rigueurs de l'hiver.

Cet orifice facilite aussi grandement l'entretien du mécanisme. En y introduisant un lubrifiant adapté comme du WD-40, on peut répartir l'huile à l'intérieur du cadenas, réduisant les frictions et l'usure prématurée. Cela évite d'avoir à forcer sur la clé ou, pire, de se retrouver dans l'impossibilité d'ouvrir son cadenas.