Jusqu'à 45 000 euros d'amende : ce qu'il ne faut absolument plus faire avec son sapin

Ce geste en apparence anodin avec le sapin de Noël peut coûter très cher.

Parmi tous les petits rituels qui annoncent Noël, il y en a un qui crée toujours la même impatience : choisir son sapin. Qu'il soit épicéa, Nordmann ou même artificiel, il incarne à lui seul une bonne part de la magie des fêtes. Il trône dans nos foyers une bonne partie de la fin d'année, décoré de guirlandes, de boules, et de sa traditionnelle étoile.

Vous pouvez les retrouver dans des magasins de jardinerie, sur les marchés de Noël, en grandes surfaces ou sur des sites spécialisés. Et puis, il y a ceux qui rêvent d'un Noël "à l'ancienne", presque sorti d'un film ou d'un téléfilm de Noël à l'eau de rose : lors d'une balade en famille dans la forêt, vous repérez un petit sapin que vous coupez vous-même avant de le ramener fièrement à la maison pour le décorer.

© edassik

Mais cette scène idyllique pourrait en réalité vous coûter très cher ! Car oui, qu'il s'agisse d'un sapin ou de n'importe quel autre arbre, le couper soi-même en forêt sans autorisation est strictement interdit. Pourquoi ? C'est très simple : les forêts appartenant soit à la commune, soit à un propriétaire privé, couper un arbre ou simplement ramasser du bois sans autorisation est considéré comme du vol.

Selon le Code forestier (article R163-1), "dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'ont pas 20 centimètres de tour, qu'ils aient été plantés ou non depuis moins de dix ans, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit".

Concrètement, en plus de perdre l'objet qui vous a permis de le couper, vous pouvez écoper d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros. Et si l'arbre provient d'un terrain privé, la note peut grimper jusqu'à 45 000 euros. Sans oublier que, puisqu'il s'agit de vol, les sanctions peuvent atteindre trois ans de prison.

Pour celles et ceux qui tiennent vraiment à vivre ce moment au grand air en famille, il existe tout de même des solutions légales. Vous devez seulement contacter le propriétaire de la forêt pour lui demander son autorisation. Renseignez vous aussi auprès de votre mairie et de votre préfecture, certaines communes organisent des journées spéciales où l'on peut venir choisir et couper son sapin dans un cadre encadré.

Certains producteurs le proposent également, comme le grand domaine du château de Ronno près de Roanne, lors de plusieurs journées dédiées. Six dates sont proposées, réparties sur trois week-ends à partir du 29 novembre et ouvertes sur réservation sur le site internet.