Votre prochaine voiture ne viendra peut-être pas d'Europe, de Chine ou du Japon mais de ce pays peu connu en automobile

Plusieurs marques de voitures mondialement connues accélèrent leur implantation dans ce grand pays.

Nombreux sont ceux qui pensent que l'Europe est historiquement le plus grand producteur de voitures. Pourtant, selon l'ACEA ( Association des Constructeurs Européens d'Automobiles), seulement 1 véhicule sur 5 est fabriqué sur le vieux continent (19%). C'est très loin derrière l'Asie qui peut se vanter de produire près de 60 % des voitures en circulation. La Chine, à elle seule, fabrique près d'un tiers des véhicules qui arpentent les routes du monde entier. La majorité est destinée à son immense marché intérieur – où les marques sont légion – mais on voit depuis quelques années que les plus gros constructeurs (BYD, MG, Xpeng...) tentent de conquérir d'autres territoires et notamment ceux de l'Europe.

Mais à l'heure où certains se demandent si l'industrie automobile chinoise, capable de produire des voitures à bas coûts, ne va pas accélérer la crise qui touche la quasi totalité des constructeurs européens, une nouvelle tendance semble se dessiner. Toyota, le plus gros vendeur de voitures au monde devant Volkswagen, est en train de revoir sa stratégie. La marque japonaise, qui produit des modèles phares comme la Corolla, le RAV4 ou l'Hilux, est implantée depuis longtemps en Chine, comme le sont d'ailleurs d'autres constructeurs nippons bien connus tels Honda et Suzuki. Une présence qui leur permet de rester proches d'un marché immense et stratégique.

© 123RF

Mais cela présente aussi des limites. Les constructeurs "étrangers" qui ouvrent des usines en Chine doivent souvent accepter des contre-parties comme le fait de partager leurs sites avec des partenaires chinois ou encore de divulguer des technologies. Voilà pourquoi Toyota, qui vend plus de 10 millions de véhicules chaque année, investit de plus en plus en... Inde. Cet autre immense pays connaît une forte industrialisation et attire les constructeurs japonais avec des coûts de production plus faibles, une main-d'œuvre abordable et la possibilité de posséder entièrement leurs usines contrairement à ce qui se fait en Chine.

Autre énorme avantage, l'Inde interdit sur son sol la vente des voitures chinoises, ce qui réduit fortement la concurrence pour les marques japonaises. D'autres constructeurs, notamment européens, comme Volkswagen, Renault (à Chennai), BMW, Mercedes ou Volvo, ont eux aussi déjà développé des usines en Inde. Le marché en croissance de ce pays émergent dont la population dépasse le milliard attire de plus en plus surtout que les coûts de production y sont faibles.

Si ces investissements sont aujourd'hui principalement destinés à l'immense marché local indien, ils pourraient demain viser l'exportation. Il ne serait alors pas surprenant de voir un grand nombre de voitures fabriquées en Inde rouler sur les routes du monde entier.