Les pièces de la maison ne se chauffent pas toutes pareil : voici celles à garder au chaud en priorité et celles à laisser plus fraîches

Adapter votre chauffage aux pièces de votre logement peut faire de grosses différences sur votre facture.

L'hiver est à peine arrivé que la France a déjà subit une vague de froid en début d'année. C'est le moment parfait pour allumer le chauffage sous un bon plaid et un chocolat chaud.

Beaucoup le savent déjà mais la température idéale de votre logement doit être d'environ 19 degrés. Pour autant, ce n'est pas le cas de toutes les pièces ! En effet, certaines peuvent avoir une température plus basse, et d'autres plus haute. Il est important de les connaitre pour adapter votre chauffage en conséquence, et ainsi, faire des économies d'énergie.

© dinarahot

Les pièces à vivre, comme le salon, la salle à manger, la cuisine ou le bureau doivent bien rester à 19 degrés comme édicté par le Code de la construction et de l'habitation. Mais il n'est pas nécessaire de mettre tout le temps le chauffage. Dans la cuisine, par exemple, la chaleur d'un four en marche suffit souvent à réchauffer la pièce sans allumer les radiateurs. Ajuster votre thermostat au degré près est un réflexe payant, car baisser la température d'un seul petit degré permet de réduire votre consommation de 7 %.

Contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire de maintenir une chaleur constante dans la chambre. L'Ademe conseille d'ailleurs de descendre à 16 degrés pour favoriser un sommeil profond et éviter les maux de tête au réveil. Par contre, veillez à avoir une bonne couette ! Et si vous aimez lire un livre dans votre lit le soir, la bouillotte sera votre meilleure amie pour vous réchauffer.

Cette règle s'adapte toutefois pour les plus petits, car un bébé ne régule pas encore bien sa température. Pour lui, maintenez un environnement entre 18 et 20 degrés afin de garantir sa sécurité thermique durant la nuit. Pareil si votre enfant aime se découvrir pendant la nuit.

Quant aux salles de bain, la température dépend de si la pièce est utilisée ou pas. Sachant que 19 degrés ne suffit pas à vous réchauffer avec une douche, vous devez régler la température à 22 degrés quand vous l'utilisez. Le reste du temps, elle peut rester à environ 17 degrés. A noter que pendant la nuit ou quand vous partez au travail, les pièces à vivre peuvent rester à 16 degrés voire même 12°C, en cas d'absence prolongé.