Les Français sont encouragés à faire d'urgence des stocks de piles : en avez-vous assez dans vos placards ?

Tous les Français doivent s'assurer d'avoir à la maison un stock suffisant de piles, notamment les AA et AAA.

Les piles semblent appartenir à une époque révolue. Savez-vous combien en avez-vous chez vous et vous souvenez-vous de la dernière fois que vous en avez acheté ? Le stock de piles n'est pas vraiment une priorité de la liste de courses, surtout quand nos smartphones se rechargent sur secteur et que les batteries externes nous accompagnent partout.

Les jouets pour enfants, les télécommandes, certaines horloges et les détecteurs de fumée figurent parmi les derniers appareils du quotidien qui en nécessitent encore. Pourtant, tous les Français sont clairement invités à maintenir un stock suffisant de piles chez eux, une recommandation qui peut surprendre.

Cette préconisation n'a rien d'anecdotique. Les piles font partie intégrante du kit d'urgence officiel présenté par le gouvernement français pour faire face aux situations de crise majeure, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, d'accidents industriels ou même de conflits armés. Le site gouvernemental précise que "lorsqu'une catastrophe majeure survient, les premières 72 heures sont souvent les plus éprouvantes" et qu'un kit préparé permet de "rester chez vous plus sereinement dans l'attente des secours".

La France rejoint ainsi d'autres pays européens comme le Royaume-Uni ou les nations nordiques, particulièrement en avance sur ces questions de préparation aux urgences. Cette "liste de courses pour temps de crise" comprend des denrées alimentaires non périssables, de l'eau potable, des couvertures de survie, mais aussi et surtout des piles, associées à un équipement crucial : "une radio à piles (avec piles de rechange) afin de suivre les consignes des autorités".

L'objectif est simple mais vital : ne pas être coupé du monde et pouvoir obtenir des informations fiables même en cas de coupure totale des communications internet, du réseau mobile ou d'une panne électrique particulièrement longue. Quand les infrastructures modernes s'effondrent, la vieille radio à piles devient le dernier lien avec l'extérieur, permettant de recevoir les consignes d'évacuation, les points de ralliement ou les informations sur l'évolution de la situation.

Le gouvernement recommande également d'avoir "une lampe de poche (avec piles de rechange)" dans ce kit d'urgence. Ces équipements à piles garantissent une autonomie de plusieurs jours sans dépendre du réseau électrique, contrairement aux appareils rechargeables qui deviennent inutilisables une fois leur batterie épuisée.

Concernant les quantités recommandées, il s'agit de prévoir suffisamment de piles pour alimenter au minimum une radio et une lampe torche pendant plusieurs jours, généralement des piles AA ou AAA selon les modèles d'appareils. Le gouvernement conseille de "vérifier une fois par an le contenu de votre kit" et de "remplacer aussi les piles", suggérant ainsi de maintenir un stock renouvelé régulièrement pour garantir leur bon fonctionnement le moment venu.