Oscars 2026 : mais qu'est-il arrivé à Timothée Chalamet ?
La 98e cérémonie des Oscars a dévoilé son palmarès cette nuit. Timothée Chalamet n'a pas reçu la statuette du Meilleur acteur tant espérée.
- La 98e cérémonie des Oscars s’est tenue dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars 2026 à Los Angeles. A l'exception du suspense de savoir qui de Sinners ou Une bataille après l'autre, cette cérémonie des Oscars s'est révélée très sage et sans remous.
- Une bataille après l'autre est le grand gagnant de la soirée : il a remporté six Oscars, parmi lesquels le prix du Meilleur film, de la Meilleure réalisation, du Meilleur scénario adapté. L’autre vainqueur de la soirée reste Sinners, qui a récolté quatre récompenses.
- Les Oscars ont également salué les performances de plusieurs comédiens : Michael B. Jordan a été sacré Meilleur acteur pour Sinners (qui a coiffé au poteau Timothée Chalamet), tandis que Jessie Buckley a remporté l’Oscar de la Meilleure actrice pour Hamnet. Dans les catégories seconds rôles, Sean Penn (Une bataille après l'autre) et Amy Madigan (Evanouis) ont été primés.
- Timothée Chalamet n'a donc pas remporté l'Oscar tant espéré du Meilleur acteur. Dans les semaines qui ont précédé, le statut de favori du comédien de 30 ans avait décliné au profit de Michael B. Jordan. La faute à une campagne marketing jugée excessive par certains, quand d'autres estimaient auprès du Hollywood Reporter que son personnage dans Marty Supreme était trop désagréable, ou que l'acteur était encore jeune pour remporter le prix. Chalamet avait également fait controverse autour des ballets et des oscars quelques jours seulement après la clôture des votes, ce que n'a pas manqué de mentionner le présentateur, Conan O'Brien : " la sécurité est très renforcée ce soir, a déclaré l'animateur. Nous avons entendu dire qu’il pourrait y avoir des attaques venant des milieux de l’opéra et du ballet", ajoutant que le jazz était "jaloux."
10:06 - Où voir les films récompensés aux Oscars ?
Si vous n'avez pas encore vus les gagnants des Oscars 2026, bonne nouvelle : vous pouvez les rattraper en streaming, et on vous le conseille car le cru de l'année était excellent. Une bataille après l'autre est disponible sur les plateformes d'achat et de location VOD, tandis que Sinners est à voir sur MyCanal en fonction de votre abonnement. La plateforme de streaming de Canal+ propose également Valeur sentimentale, lauréat du Meilleur film international, tandis que K-Pop Demon Hunters est toujours disponible sur Netflix, tout comme Frankenstein qui a reçu quelques prix.
09:37 - Les internautes déçus pour "Sinners"
S'il était le chouchou du public américain pour les Oscars 2026, Sinners est reparti "seulement" avec 4 statuettes, et s'est notamment incliné dans plusieurs des catégories majeures. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les internautes à déplorer la défaite du film de Ryan Coogler, qu'ils auraient aimé voir gagner dans les catégories Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure distribution ou encore Meilleure chanson originale pour "I Lied to you". "Une bataille après l'autre n'est pas un meilleur film que Sinners, mais ok" a déploré un utilisateur du réseau social X, quand un autre s'est dit "déçu par l'Académie, comme d'habitude."
09:09 - Une performance électrique des musiciens de "Sinners"
C'est un prix amplement mérité : Sinners a remporté cette nuit l'Oscar de la meilleure musique originale. Si la meilleure chanson originale lui a échappé ("Golden" de K-Pop Demon Hunters a remporté le prix face à "I lied to you"), Miles Caton a électrisé la scène des Oscars en reprenant la chanson phare du film. Il était accompagné d'artistes de renom tels que Shaboozey, Misty Copeland et Brittany Howard, la chanteuse d'Alabama Shakes, et de certains de ses partenaires à l'écran : Jayme Lawson, Jack O'Connell, Lola Kirke et Li Jun Li. Il s'agit probablement de l'un des moments les plus mémorables de la soirée, que vous pouvez revivre ci-dessous.
The full performance of “I Lied To You” from ‘SINNERS’ at the Oscars.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 15, 2026
See the full winners list: https://t.co/2LO8EZqZIM pic.twitter.com/hKN7g6PkmN
08:33 - Barbra Streisand rend hommage à Robert Redford
Le segment hommages aux disparus était particulièrement émouvante cette année aux Oscars. Bob Reiner, Diane Keaton et Robert Redford ont chacun eu droit à un discours appuyé pour saluer leur carrière et pleurer leur disparition. Barbra Streisand est d'ailleurs montée sur scène pour interpréter la chanson "The Way We Were" en hommage au film Nos plus belles années, dont elle avait partagé l'affiche avec Robert Redford.
Quels sont les gagnants au palmarès des Oscars 2026 ?
- Oscar du Meilleur film : Une bataille après l'autre
- Oscar du Meilleur acteur : Michael B. Jordan dans Sinners
- Oscar de la Meilleure actrice : Jessie Buckley dans Hamnet
- Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle : Sean Penn dans Une bataille après l'autre
- Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle : Amy Madian dans Weapons
- Oscar de la Meilleure réalisation : Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre
- Oscar du Meilleur casting : Une bataille après l'autre
- Oscar du Meilleur scénario original : Sinners
- Oscar du Meilleur scénario adapté : Une bataille après l'autre
- Oscar de la Meilleure photographie : Sinners
- Oscar du Meilleur film étranger : Valeur sentimentale
- Oscar du Meilleur film d'animation : K-Pop Demon Hunters
- Oscar du Meilleur montage : Une bataille après l'autre
- Oscar du Meilleur son : F1
- Oscar des Meilleurs décors : Frankenstein
- Oscar de la Meilleure musique originale : Sinners
- Oscar de la Meilleure chanson originale : "Golden" dans K-Pop Demon Hunters
- Oscar des Meilleures coiffures et maquillages : Frankenstein
- Oscar des Meilleurs costumes : Frankenstein
- Oscar des Meilleurs effets visuels : Avatar : De Feu et de Cendres
- Oscar du Meilleur documentaire : Mr Nobody against Putin
- Oscar du Meilleur court-métrage documentaire : All the Empty rooms
- Oscar du Meilleur court-métrage de fiction : The Singers et Two people exchanging saliva ex-aequo
- Oscar du Meilleur court-métrage d'animation : The Girl who cried pearls
Quelles sont les nominations aux Oscars 2026 ?
Oscar du Meilleur film :
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Une bataille après l'autre
- L'agent secret
- Valeur sentimentale
- Sinners
- Train Dreams
Oscar du Meilleur acteur :
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, Une bataille après l'autre
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, L'agent secret
Oscar de la Meilleure actrice :
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I had legs I'd kick you
- Kate Hudson, Sur un air de blues
- Renate Reinsve, Valeur sentimentale
- Emma Stone, Bugonia
Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle :
- Benicio del Toro, Une bataille après l'autre
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners
- Sean Penn, Une bataille après l'autre
- Stellan Skarsgaard, Valeur sentimentale
Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle :
- Elle Fanning, Valeur sentimentale
- Inga Ibsdotter Lilleass, Valeur sentimentale
- Amy Madigan, Evanouis
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, Une bataille après l'autre
Oscar de la Meilleure réalisation :
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre
- Joachim Trier, Valeur sentimentale
- Ryan Coogler, Sinners
Oscar du Meilleur casting :
- Hamnet
- Marty Supreme
- Une bataille après l'autre
- L'agent secret
- Sinners
Oscar du Meilleur scénario original :
- Blue Moon
- Un simple accident
- Marty Supreme
- Valeur sentimentale
- Sinners
Oscar du Meilleur scénario adapté :
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Une bataille après l'autre
- Train Dreams
Oscar de la Meilleure photographie :
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Une bataille après l'autre
- Sinners
- Train Dreams
Oscar du Meilleur film étranger :
- L'agent secret (Brésil)
- Un simple accident (France)
- Valeur sentimentale (Norvège)
- Sirât (Espagne)
- La voix d'Hind Rajab (Tunisie)
Oscar du Meilleur film d'animation :
- Arco
- Elio
- K-Pop Demon Hunters
- Amélie et la Métaphysique des tubes
- Zootopie 2
Oscar du Meilleur montage :
- F1
- Marty Supreme
- Une bataille après l'autre
- Valeur sentimentale
- Sinners
Oscar du Meilleur son :
- F1
- Frankenstein
- Une bataille après l'autre
- Sinners
- Sirât
Oscar des Meilleurs décors :
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Une bataille après l'autre
- Sinners
Oscar de la Meilleure musique originale :
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Une bataille après l'autre
- Sinners
Oscar de la Meilleure chanson originale :
- "Dear me" dans Diane Warren : Relentless
- "Golden" dans K-Pop Demon Hunters
- "I lied to you" dans Sinners
- "Sweet dreams of joy" dans Viva Verdi!
- "Train Dreams" dans Train Dreams
Oscar des Meilleures coiffures et maquillages :
- Frankenstein
- Le Maître du kabuki
- Sinners
- Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Oscar des Meilleurs costumes :
- Avatar : de Feu et de cendres
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Oscar des Meilleurs effets visuels :
- Avatar : De feu et de cendres
- F1
- Jurassic World : Renaissance
- The Lost Bus : Au cœur des flammes
- Sinners
Oscar du Meilleur documentaire :
- Alabama Solution
- Come see me in the good light
- Cutting through rocks
- Mr Nobody against Putin
- The perfect Neighborough
Oscar du Meilleur court-métrage documentaire :
- All the empty rooms
- Armed only with a camera
- Children no more : were and are gone
- The devil is busy
- Perfectly a strangeness
Oscar du Meilleur court-métrage de fiction :
- Butcher's stain
- A friend of Dorothy
- Jane Austen's period drama
- The Singers
- Two people exchanging saliva
Oscar du Meilleur court-métrage d'animation :
- Butterfly
- Forevergreen
- The girl who cried pearls
- Retirement plan
- The Three Sisters
Où voir les Oscars en streaming ?
La 98e édition des Oscars est diffusée dans la nuit du 15 au 16 mars 2026, à partir de minuit. Il faut désormais un abonnement à Disney++ pour suivre la soirée en direct, puisque c'est la plateforme de streaming qui la propose à ses abonnés. Elle est ensuite disponible en replay, toujours sur le site de streaming du géant du divertissement.