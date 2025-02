DIRECT. César 2025 : quel film va s'imposer ? Suivez le palmarès

La 50e cérémonie des César est diffusée sur Canal+. Le palmarès est dévoilé tout au long de la soirée. Suivez l'événement en direct.

En direct

21:13 - Abou Sangare remporte le César du Meilleur espoir masculin C'est la première récompense remise ce soir. Abou Sangare, pour L'histoire de Souleymane, a remporté le César du meilleur espoir masculin 2025. Il faisait face à Adam Bessa (Les fantômes), Malik Frikah (L'amour ouf), ​​​​​​​Félix Kysil (Miséricorde) et ​​​​​​​Pierre Lottin (En fanfare). Il succède à Raphaël Quenard, récompensé pour Chien de la casse en 2024.

21:08 - La cérémonie débute par un hommage à Alain Delon Juste après que Catherine Deneuve ouvre la 50e cérémonie des César, la soirée s'est ouverte sur un hommage à Alain Delon, avec une compilation d'extraits de ses films. Du Guépard à La Piscine, en passant par Plein Soleil ou Monsieur Klein et Le clan des Siciliens, le public des César a pu replonger dans la filmographie de la légende du cinéma français, disparue le 18 août 2024. Un plan sur son fils, Anthony Delon, les larmes aux yeux, a achevé cette séquence.

21:04 - Catherine Deneuve dédie la 50e cérémonie des César à l'Ukraine Arborant un pins du drapeau de l'Ukraine (à qui elle a dédié la cérémonie), Catherine Deneuve s'est présentée sur scène pour souhaiter "un bon anniversaire" aux César, qui fêtent leurs 50 ans. Au cours de son discours, elle a mentionné le nom de sa soeur, Françoise Dorléac, qui est la personne qui l'a poussée à faire du cinéma, avant de saluer le fait que de nombreuses femmes soient désormais à la mise en scène.

20:57 - Ouverture des César en fanfare.. et avec un tacle à Emilia Pérez Hommage au film En fanfare, nommé pour plusieurs prix, une fanfare a ouvert la 50e cérémonie des César en jouant "I feel good", pendant que Marion Barbeau (danseuse et actrice d'En corps) dansait sur scène. Jean-Pascal Zadi a ensuite ouvert la soirée en citant les films nommés cette année, dont Emilia Pérez, "nommé pour le meilleur film, meilleure réalisation... Meilleur tweet !" Un tacle aux tweets racistes de Karla Sofia Gascon, qui ont fait particulièrement polémique outre-Atlantique et qui ont mis du plomb dans l'aile à la campagne des Oscars du film. De quoi jeter un (petit) froid.

20:46 - La 50e cérémonie des César débute Ça y est : la cérémonie des César 2025 a débuté. La soirée de remise de récompenses est à suivre en direct et en clair sur Canal+, ou en streaming sur MyCanal. Si vous ne pouvez pas regarder l’émission, pas de panique : nous dévoilerons dans cet article le nom des gagnants et le palmarès complet en temps réel.

20:39 - Des acteurs déjà bien connus en course pour le César de la révélation, comment ça se fait ? Parfois, les votants des Césars désignent dans la catégorie Meilleure révélation des comédiens qui sont à l’affiche depuis plusieurs années. Cette année, on peut s’étonner de voir Pierre Lottin (acteur de 35 ans qui apparaît pour la première fois au cinéma en 2011) nommé dans cette catégorie pour En fanfare, ou Souheila Yacoub (actrice de 32 ans qui fait carrière depuis 2016) pour Planète B. Si l’on se penche sur le règlement de l’Académie, peuvent être nommés dans la catégorie des révélations un acteur et une actrice sélectionné par le comité révélation, sans que les critères (notamment la longévité de la carrière) ne soient publiquement connus. Il est seulement précisé que si un acteur ou une actrice est nommé dans plusieurs catégories à l’issue du premier tour, seule la catégorie dans laquelle il a obtenu le plus de pourcentage de vote le plus important sera conservée.

20:30 - Deux César sont déjà attribués avant même le début de la soirée Avant même le lancement de la cérémonie des César, on connaît deux des gagnants de la soirée. Il s’agit des récipiendaires du César d’honneur. Cette année, c’est l’actrice américaine Julia Roberts (Pretty Woman, Erin Brockovich...) et le réalisateur franco-grec Costa-Gavras (Z, Missing...) qui recevront chacun un prix récompensant l’ensemble de leur carrière.

20:15 - Comment les votants choisissent-ils les gagnants ? Difficile de savoir comment sont désignés les gagnants des César. Seuls les membres de l’Académie peuvent désigner les gagnants au terme d’un vote secret à deux tours qui se joue en ligne. D’abord pour déterminer les nommés (qui doivent être des films sortis en salles entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente), puis les gagnants. Pour cette édition 2025, 4951 électeurs étaient inscrits. L’anonymat étant garanti, on ne sait pas qui vote, et pour qui.

20:00 - Qui remportera le César du Meilleur premier film ? Les nominations pour le César du Meilleur Premier film témoignent d’un avenir radieux pour le cinéma français. Le grand favori reste Vingt dieux, succès critique et populaire. Mais les votants lui préféreront peut-être l’un des autres nommés, à savoir Diamant brut, Les Fantômes, Le Royaume ou Un p’tit truc en plus.

19:37 - Quel cinéaste sacré du César de la Meilleure réalisation ? Comme le reste des catégories, la compétition s’annonce rude pour le César de la Meilleure réalisation. La polémique empêchera-t-elle Jacques Audiard de l’emporter pour sa comédie musicale étonnante, Emilia Pérez ? A moins que l’Académie ne décide de plébisciter le travail de Gilles Lellouche pour L’amour ouf, boudé du César du Meilleur film ? Boris Lojkine, qui signe le salué L’Histoire de Souleymane pourrait également l’emporter. Sont également nommés Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière pour Le Comte de Monte-Cristo et Alain Guiraudie pour Miséricorde.

19:06 - Rude compétition pour le César du Meilleur film étranger Le César du Meilleur film étranger récompense chaque année des productions internationales sorties l’année passée. C’est pourquoi The Substance, pourtant réalisé par la Française Coralie Fargeat, figure dans cette catégorie. Cela lui donnera-t-il un avantage face à la comédie sociale Anora, le drame politique Les Graines du figuier sauvage, le portrait au vitriol de Trump dans The Apprentice ou le glaçant La Zone d’intérêt ?

18:35 - Qui sont les grands oubliés des César 2025 ? Comme chaque année, on peut déplorer l’absence de certaines œuvres marquantes dans les nominations aux César. Ni chaînes ni maîtres n’est pas cité, tout comme Les Reines du drame d’Alexis Langlois ou Les Femmes au balcon de Noémie Merlant, pourtant salués par la critique. Par ailleurs, l’absence de femmes nommées dans la catégorie Meilleure réalisation reste regrettable.

18:04 - Une seule nomination pour "Un p’tit truc en plus", est-ce injuste ? Énorme succès de l’année avec plus de 10 millions d’entrées, la comédie bienveillante Un p’tit truc en plus n’a décroché qu’une seule nomination, pour le César du Meilleur premier film. Si certains s’en sont insurgés, on peut toutefois argumenter que l’année cinématographique 2024 a été extrêmement riche et que les nommés des autres catégories méritent pleinement leur place.

17:31 - Un acteur déjà favori dans la catégorie second rôle ? Difficile de pronostiquer un favori pour le César du Meilleur acteur dans un second rôle. La tendresse du père incarné par Alain Chabat dans L’amour ouf a ému de nombreux spectateurs. Mais Jacques Develay joue une partition étonnante dans Miséricorde. On imagine bien le prix récompenser l’un d’eux. À moins que la profession ne plébiscite plutôt les performances de David Ayala (Miséricorde), Bastien Bouillon ou Laurent Lafitte (Le Comte de Monte-Cristo).