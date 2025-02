César 2025 : un affrontement entre plusieurs grands favoris, voici nos pronostics

La 50ème cérémonie des César a lieu ce vendredi 28 février à 20h45 sur Canal+. La compétition s'annonce rude, on fait le point sur les favoris avant la soirée.

Les César rendent leur palmarès 2025 ce vendredi 28 février. La 50e cérémonie est diffusée à partir de 20h45 sur Canal++. Plusieurs films se détachent comme grands favoris au regard des nominations, et la bataille pour les statuettes s'annonce déjà serrée. Le Comte de Monte-Cristo domine la course avec 14 nominations, mais devance de peu L’amour ouf (13 nominations) et Emilia Pérez (12 nominations). On imagine Le Comte de Monte-Cristo remporter a minima de nombreux prix dits techniques, comme pour les décors, les costumes ou les effets visuels, quand L’amour ouf pourrait s’imposer potentiellement sur les interprétations (en particulier dans la catégorie révélation féminine) ou réalisation. Emilia Pérez a également des chances de permettre à Zoe Saldaña de repartir avec le César de la meilleure interprétation féminine.

La course pour de nombreux prix, en particulier celui du Meilleur film, est très serrée. Emilia Pérez fait l’objet de controverses depuis plusieurs semaines. En cause : des propos polémiques de son actrice principale, Karla Sofia Gascon, mais aussi des controverses sur la représentation LGBT+ et mexicaine du film. L’histoire de Souleymane (ultra-favori pour le César de la meilleure révélation masculine) et Miséricorde (que l'on imagine repartir avec au moins un César d'interprétation) sont également régulièrement nommés à 8 reprise chacun. Le premier, par sa dimension politique et sociale, pourrait remporter le César du meilleur film… On récapitule tout ce qu’il faut savoir sur les films en compétition et sur la cérémonie ci-dessous.